تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در ۲ مقطع

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام تکمیل ظرفیت در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای که تکمیل ظرفیت برای آنان پیش بینی و اعلام شده و تا کنون نیز ظرفیت آنها تکمیل نشده تا تاریخ ۱۵بهمن۹۶ تمدید شد.

داوطلبان، اعم از داوطلبانی که در کنکور سال جاری شرکت کرده و در یکی از مراکز دانشگاهی پذیرفته شده اند و یا به هر دلیلی در کنکور مذکور ثبت نام نکرده و تمایل دارند در دانشکده ها و آموزشکده های فنی وحرفه ای تحصیل کنند می توانند پس از مراجعه به لینک tvu.ac.ir/fa/۴۶۶۶۱۴ و سپس تماس و مراجعه به آموزشکده فنی وحرفه ای دارای رشته مورد نظر داوطلب و وجود ظرفیت خالی نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بنابراین گزارش، دانشجویان مقطع کاردانی که تا تاریخ ۳۰بهمن ۱۳۹۶ فارغ التحصیل می شوند نیز می توانند در مرحله ظرفیت تکمیلی مقطع کارشناسی ناپیوسته ثبت نام کنند.

داوطلبان پس از مراجعه به لینک فوق و تماس با مراکز مورد نظر به منظور اطمینان از عدم تکمیل ظرفیت رشته مد نظر بایستی به آموزشکده انتخابی مراجعه کنند.