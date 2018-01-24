آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این پروژه با صرف یک میلیارد تومان اعتبار اجراشده و اجرای آن یکی از مطالبات شهروندان بوده است.

وی افزود: علاوه بر این در دهه فجر امسال ۳۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۳۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و یا کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار بیله سوار مهم‌ترین این پروژه را کلنگ زنی اراضی دیم به آبی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در کشت و صنعت پارس در چهار هزار و ۲۲۰ هکتار عنوان کرد و افزود: ۱۰۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای این پروژه اختصاص یافته است.

به گفته حلیم در دهه فجر ساختمان امور مالیاتی جعفرآباد افتتاح شده و تصفیه‌خانه بیله سوار نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به بهره‌برداری از دو خانه بهداشت روستایی اشاره و تصریح کرد: گازرسانی به ۲۰ روستا نیز بهره‌برداری خواهد شد.

فرماندار بیله سوار افزود: بهره‌برداری از کارگاه تولید کفش، افتتاح اورژانس اجتماعی و مسکن مددجویی، اصلاح و استانداردسازی شبکه آب شهری، سه دستگاه خودپرداز روستایی و کابل خودنگه دار در این ایام برنامه‌ریزی‌شده است.