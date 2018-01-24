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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

فرماندار بیله سوار به مهر خبر داد؛

اولین شهربازی سرپوشیده بیله سوار دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

اولین شهربازی سرپوشیده بیله سوار دهه فجر امسال افتتاح می‌شود

بیله سوار - فرماندار بیله سوار گفت: در دهه فجر امسال اولین شهربازی سرپوشیده این شهرستان مرزی به بهره‌برداری می‌رسد.

آرام حلیم در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این پروژه با صرف یک میلیارد تومان اعتبار اجراشده و اجرای آن یکی از مطالبات شهروندان بوده است.

وی افزود: علاوه بر این در دهه فجر امسال ۳۵ پروژه عمرانی و اقتصادی با ۱۳۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و یا کلنگ زنی خواهد شد.

فرماندار بیله سوار مهم‌ترین این پروژه را کلنگ زنی اراضی دیم به آبی و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در کشت و صنعت پارس در چهار هزار و ۲۲۰ هکتار عنوان کرد و افزود: ۱۰۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای این پروژه اختصاص یافته است.

به گفته حلیم  در دهه فجر ساختمان امور مالیاتی جعفرآباد افتتاح شده و تصفیه‌خانه بیله سوار نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به بهره‌برداری از دو خانه بهداشت روستایی اشاره و تصریح کرد: گازرسانی به ۲۰ روستا نیز بهره‌برداری خواهد شد.

فرماندار بیله سوار افزود: بهره‌برداری از کارگاه تولید کفش، افتتاح اورژانس اجتماعی و مسکن مددجویی، اصلاح و استانداردسازی شبکه آب شهری، سه دستگاه خودپرداز روستایی و کابل خودنگه دار در این ایام برنامه‌ریزی‌شده است.

کد مطلب 4208602
محمد میرزایی ناطق

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