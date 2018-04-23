تیمور اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه اولین مرکز بازیهای فکری، جنبشی و حرکتی استان سمنان تابستان ۹۶ در شاهرود راهاندازی شد، تأکید کرد: این مرکز میکوشد تا با پرورش خلاقیت به مهارتآموزی نوجوانان و جوانان کمک کند، لذا با توجه به ورود فناوریهای نوین این مرکز در تلاش است تا توجه افکار عمومی را به سمت یادگیری از طریق بازی سوق دهد چراکه صرف مطالعه تنها نمیتواند به آموزش کمک کند که در این راستا ۲۰۰ نفر تاکنون مورد آموزش قرار گرفتند.
وی افزود: مرکز بازیهای فکری، جنبشی و حرکتی با ارائه انواع بازیهای مختلف در قالب گروههای مختلف سنی میکوشد تا ضمن تحکیم بنیان خانواده زمینه را برای دورهم بودن افراد و فراگیری علوم مختلف فراهم کند.
بازی برای افراد بزرگسال آزاد است
رئیس مرکز فنی و حرفهای شاهرود، گفت: مرکز بازیهای فکری، جنبشی و حرکتی تنها متعلق به گروه خاص نیست و افراد بزرگسال نیز میتوانند در آن شرکت کنند و از طریق بازی ضمن پیشگیری از آلزایمر با روشهای نوین در کسبوکار و بهویژه شیوههای مدیریت آشنا شوند هماکنون در بیشتر کشورهای توسعهیافته از این روش برای محک زدن توانمندیهای کارمندان استفاده میکنند که این مرکز میتواند خلاقیتهای نهفته انسانها را نیز بیدار کند.
اکبری بابیان اینکه در مرکز بازیهای فکری، حرکتی و جنبشی بیش از ۶۰ نوع بازی متفاوت موردنیاز قشرهای مختلف ارائه میشود، ابراز داشت: نقش بازی در پرورش ذهن، هوش و خلاقیت اثرگذار است لذا از گروههای سنی سه تا ۹۹ سال را تحت پوشش دارد.
وی ضمن بیان اینکه با توجه به سابقه ایرانیها در بازی تلاش شد تا مرجع بازیها ایرانی، اسلامی و کاملاً بومی باشد، ابراز داشت: از مربی درخواست کردیم تا بازیهای تخصصی را به مربیان آموزش دهد که این روند هر سه ماه یکبار آموزش مربیان بهروزرسانی انجام شود.
الگوی ایرانی اسلامی رعایت میشود
رئیس مرکز فنی و حرفهای شاهرود بابیان اینکه در این مرکز سعی میشود تا جوانها را بهسوی فرهنگ ایرانی-اسلامی سوق داده و از نامها و الگوهای خارجی دوری شود، گفت: در این مرکز کلاسی که بهصورت تئوری کودک را مجبور به پشتمیزنشینی کند وجود ندارد، امروزه در همه مدارس دنیا امروز بازی جز اصلی و لاینفک محیطهای آموزش محسوب میشود لذا هدف این مجموعه پرورش خلاقیت و کارآفرینی در نسل جوان است.
اکبری بابیان اینکه چهار مربی عهدهدار آموزش بازی هستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه بازی طیف خاصی از گروهها را دربر نمیگیرد و شامل همه افراد جامعه میشود لذا با نهادهایی مانند بهزیستی و خانه سالمندان نیز رایزنی شده تا بهصورت گروهی بتوانند از این مرکز استفاده کنند و توصیه میشود افراد ۴۵ سال به بالا نیز برای پیشگیری از آلزایمر بازیهای فکری را برای افزایش سطح ذهن انجام دهند.
وی درباره نقش این مرکز و تأثیر آن در اقتصاد مقاومتی، افزود: کارآفرین کردن نسل جدید از سهسالگی در این مرکز هدفگذاری شده است معتقدیم تولید کار از فکر بهجای پشتمیزنشینی باید در جامعه حاکم شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه بازی درروند شغلی افراد نیز اثرگذار است لذا جلوگیری بیکاری و نخوت جوانها ازجمله هدفگذاریهای این مجموعه محسوب میشود.
تقویت همکاری بین کارمندان توسط بازی
رئیس مرکز فنی و حرفهای شاهرود بابیان اینکه شهرهای بزرگ مانند مشهد، تهران و شیراز در ابتدا برای راهاندازی مرکز بازیهای فکری پیشقدم شدند، ابراز داشت: با توجه به نقش بازی در افزایش تمرکز و مهارتهای یادگیری، سایر شهرهایی نظیر شاهرود نیز به سمت اجرای بازیهای فکری، حرکتی و جنبشی حرکت کردند.
اکبری در ادامه ضمن بیان اینکه با ترویج فرهنگ و قابلیتهای بازی در افزایش مهارتهای یادگیری میتوانیم به سمت جامعه کارآفرین حرکت کنیم، تصریح کرد: المان مهم مدیریتی را میتوان از طریق بازی به کارمندان آموزش دهیم لذا افرادی که میخواهند کار گروهی را در مجموعه خود مدیریت کنند میتوانند با بازیهای مخصوصی کارکنان خود را محک بزنند که چقدر توانایی قدرت تصمیمگیری دارند.
وی افزود: در تدریس بازی با کودکانی مواجه بودیم که توانایی حل مسائل ریاضی را نداشتند اما بعد از یک دوره بازی افزایش قدرت حل مسئله در آنان تقویتشد لذا بازیهای هدفمند قدرت یادگیری و مهارتهای خلاقانه را در کودک افزایش میدهد.
اثربخشی بازی در کسبوکار افراد
رئیس مرکز فنی و حرفهای شاهرود بابیان اینکه بازیها بهصورت بردگیم و استراتژی که چه طور حریف را مغلوب کنند میتواند در شکوفایی ذهن افراد اثرگذار باشد، ابراز داشت: بازی در جمع، بنیان خانواده و اتحاد را تقویت میکند و از سوی دیگر به افراد نشان میدهد با پویایی ذهن چه طور در قالب بازی بتوانند حتی کسبوکار خود را مدیریت کنند.
اکبری در ادامه تصریح کرد: در بازی مسائل جغرافیایی، آدابورسوم، فرهنگها و حتی مسائل زیستمحیطی و علمی را میتوانیم آموزش دهیم لذا نقش بازی در بین اقشار و گروههای مختلفی مسئله مهمی است که نباید نادیده گرفته شود پس در این راه به همراهی و مساعدت بیشتری از سوی مسئولان نیاز است.
وی افزود: در شهرهای متوسط رو به رشد، بازی بهعنوان عامل تأثیرگذار در افزایش مهارت در حال شکلگیری است لذا باید به مقوله بازی طور دیگری نگریست و از سوی دیگر صرف فراهم کردن امکانات نمیتواند ذهن یک نوجوان را خلاق کند بلکه برای رشد ذهنی و کارآفرینی، بازی باید گسترده بهتری در جامعه پیدا کند.
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