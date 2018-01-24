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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۰

روسیه ۴ سامانه «اس-۴۰۰» جدید وارد سوریه کرد

روسیه ۴ سامانه «اس-۴۰۰» جدید وارد سوریه کرد

وزارت دفاع روسیه ۴ سامانه اس-۴۰۰ جدید را از طریق پایگاه‏های حمیمیم و طرطوس وارد خاک سوریه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویری از ورود ۴ سامانه ضد موشک اس-۴۰۰ به سوریه خبر داد.

 این تازه‌ترین محموله اس-۴۰۰ روسی است که وارد سوریه می‌شود که ۲ مورد از آنها از طریق هوایی و از پایگاه حمیمیم و ۲ مورد دیگر از طریق دریا و از پایگاه طرطوس وارد سوریه شده‌اند.

اس-۴۰۰ می‌تواند همزمان ۳۶ هدف را رهگیری کند.

نخستینبار، روسیه در سال ۲۰۱۵ و با هدف تامین امنیت هواپیماهای این کشور در عملیات مبارزه با داعش، اس-۴۰۰ را به سوریه منتقل کرد. از سوی دیگر، این اقدام واکنشی بود به سرنگونی جنگنده سوخو ۲۴ روسیه از سوی نیروی هوایی ترکیه.

کد مطلب 4208628
مریم خرمایی

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