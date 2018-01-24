به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حجت الاسلام سیدمحمدجواد مظلومی با اشاره به برنامه آموزشی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: همه روحانیون، معین و معینه ها موظف به حضور در کلاسهای آموزشی هستند.

وی از آماده بودن جزوات آموزشی روحانیون و ارسال آن به مراکز استانها خبر داد و گفت: این جزوات قبل از آغاز ثبت نام زائران به استانها خواهد رسید.

وی از مدیران و روحانیون کاروانها خواست برای بهره برداری بهتر از دوره های آموزشی ، از نرم افزار و سخت افزارهای روز استفاده کنند.