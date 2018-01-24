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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۵۶

اسامی روحانیون کاروان‌های حج به زودی اعلام می‌شود

اسامی روحانیون کاروان‌های حج به زودی اعلام می‌شود

معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به شروع روند اجرایی حج سال آینده، اعلام کرد: اسامی روحانیون کاروانهای حج، هفته آینده به استانها اعلام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حجت الاسلام سیدمحمدجواد مظلومی با اشاره به برنامه آموزشی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گفت: همه روحانیون، معین و معینه ها موظف به حضور در کلاسهای آموزشی هستند.

وی از آماده بودن جزوات آموزشی روحانیون و ارسال آن به مراکز استانها خبر داد و گفت: این جزوات قبل از آغاز ثبت نام زائران به استانها خواهد رسید.

وی از مدیران و روحانیون کاروانها خواست برای بهره برداری بهتر از دوره های آموزشی ، از نرم افزار و سخت افزارهای روز استفاده کنند.

کد مطلب 4208649

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