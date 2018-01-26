رامین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت خود اظهار داشت: اوایل امسال در اردوی آماده‌سازی برای مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با پارگی رباط صلیبی مواجه شدم که همین مصدومیت باعث شد مسابقات انتخابی را از دست بدهم. البته بعد از مدتی با صلاحدید پزشکان، زیر تیغ جراحی رفتم که فعلا حدود سه ماه از آن دوران می گذرد.

وی ادامه داد: مهمترین هدف من رسیدن به سلامتی کامل و شرایطی است که بتوانم دوباره تمرینات سنگین و همیشگی خودم را پیگیری کنم. البته در این مدت از تمرینات دور نبودم و با تمرینات سبک بالاتنه سعی کردم خودم را در شرایط مطلوبی نگه دارم. آنچه که پزشکان در خصوص روند درمانی ام گفته اند گویا می توانم از یکماه دیگر بطور جدی تمریناتم را آغاز کنم.به هر حال اولویت اصلی من درمان کامل این مصدومیت است، چراکه اگر در شرایط نامطلوب بدنی به کشتی بازگردم، مصدمتیم همچنان باقی مانده و مشکل جدیدی برای من بوجود می آورد.

فرنگی‌کار ملی‌پوش کشتی ایران افزود: به احتمال زیاد باید در آغاز دور جدید تمریناتم، وزنم را تغییر دهم که البته این مساله باید با دقت کافی و مشورت کادر فنی صورت بگیرد. ضمن اینکه سعی می کنم دوباره به آمادگی لازم برسم تا در رقابتهای انتخابی تیم ملی سال آینده شرکت کنم.

طاهری در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به قوانین جدید کشتی فرنگی و همچنین شرایط فیزیکی و وزنی بدنم باید فکر جدی برای تغییر وزن داشته باشم. به همین دلیل فکر می کنم باید در وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی را ادامه دهم تا بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم.