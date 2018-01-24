مساعدت ۸۵ میلیون تومانی اوقاف طبس جهت دارو و درمان نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف خراسان جنوبی؛ حجت‌الاسلام دادخدا خدایی از اجرای طرح مهر تندرستی از ۳ بهمن با هدف کمک‌رسانی به دارو و درمان بیماران از محل موقوفات خبر داد و گفت: این طرح در راستای کمک به بیماران بی‌بضاعت، تامین دارو، درمان و هزینه‌های بستری با اجرای نیات از محل موقوفات در طبس اجرا می‌شود.

رئیس اوقاف طبس با اشاره به آغاز طرح مهر تندرستی برای پنجمین سال متوالی عنوان داشت: «طرح ملی مهر تندرستی» با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین در موضوعات؛ دارو و درمان و مراکز درمانی و پزشکی، با رویکرد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از آثار و برکات وقف اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: شناسایی افراد مستحق، مطابق نیات واقفین و بهره‌مندی از اجرای نیت، ایجاد وحدت رویه جهت اجرای امینانه نیات واقفین و نظام‌مند کردن آن، اطلاع‌رسانی نسبت به آثار و برکات اجرای نیات واقفین در جامعه، زمینه‌سازی ایجاد وقف جدید متناسب با نیازهای روز، ترغیب، تشویق و جذب خیرین در امر کمک به بیماران نیازمند و تامین هزینه‌های درمانی نیازمندان و گسترش وقف تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی وقفی و خیریه از دیگر اهداف این طرح است.

خدایی با اشاره به اینکه نیاتی که واقفان خیراندیش برای تامین هزینه های بستری، دارو درمان و پیشگیری از بیماری نیازمندان، ایتام، بی‌سرپرستان و افراد نیازمندان در نظر گرفته‌اند، در این طرح هزینه می‌شود، افزود: در مجموع دو فقره موقوفه مرتبط با دارو و درمان و سلامت در طبس موجود است.

رئیس اوقاف طبس افزود: در راستای طرح مهرتندرستی مبلغ ۸۵ میلیون و۶۰۰ هزار تومان جهت دارو و درمان نیازمندان با مدیریت مشترک اوقاف و بیمارستان طبس، موسسات خیریه، بهزیستی مراجعات متفرقه اقدام شود.

وی در پایان از خیرین و افراد نیکوکار خواست تا در راستای این نیات وقف‌هایی از خود به‌جای گذارند.