ابطال۳پروانه صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان همدان

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت کالای داخلی مهمترین و ضروری ترین نیاز حال حاضر جامعه است، گفت: مدیران کنترل کیفیت نقش کلیدی و پر اهمیتی در تولید کالاهای دارای نشان استاندارد و با کیفیت دارند.

وی عنوان کرد: کنترل کیفیت ابزاری برای دستیابی به مطلوبیت مورد تقاضا در حوزه های مختلف به خصوص بخش صنایع است.

وی افزود: تامین کیفیت شامل بخش ها و مراحل مختلفی از جمله بازرسی و کنترل مواد اولیه، کنترل کیفیت محصول در حین ساخت، محصول نهایی، شرایط نگهداری کالا در انبار و حتی نحوه صحیح توزیع و مصرف کالا در جامعه است.

مدیرکل استاندارد همدان عنوان کرد: صدور دستور توقف خط تولید در صورت مشاهده عدم انطباقهای بحرانی و اعلام به مدیریت و پیگیری به منظور حصول اطمینان از برطرف شدن مشکل کیفی تا راه اندازی مجدد تولید از حساسیتهای مهم وظایف مدیر کنترل کیفیت است.

وی با بیان اینکه قانونگذار صلاحیت ادامه فعالیت مدیران کنترل کیفیت را بر عهده سازمان ملی استاندارد و کارگروه مربوطه گذاشته است، بیان داشت: کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت علاوه بر صدور پروانه تایید صلاحیت موظف به بررسی عملکرد و تخلفات مدیران کنترل کیفیت و اعمال مجازات تعیین شده است.

وی با بیان اینکه انطباق محصولات یک واحد تولیدی با استاندارد مربوطه رابطه مستقیم با عملکرد صحیح و دقیق مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه دارد، گفت: در سالجاری با بررسی پرونده تعدادی از نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در کمیته کارگروه ماده ۱۵ آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، منجر به صدور ۷ مورد توبیخ با درج در پرونده، ۱۰ مورد تذکر و همچنین پروانه صلاحیت ۳ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان ابطال شد.

وی در ادامه گفت: پرونده مدیران کنترل کیفیت در کمیته مربوطه با حضور نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده انجمن مدیران کنترل کیفیت، رئیس اداره حقوقی، کارشناس تخصصی ذی ربط و شخص مدیر کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه حضور تمام وقت و دائم در یک نوبت کاری از وظایف مدیر کنترل کیفیت می باشد، در ادامه توضیح داد: عدم انجام هر یک از وظایف قانونی، غیبت غیر موجه در ساعات فعالیت واحد تولیدی مربوطه، فعال نبودن ایستگاه های کنترل خط تولید هنگام فعالیت واحد تولید از جمله موارد تخلف بوده است.

