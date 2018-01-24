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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

برنامه های مسکن و تغذیه حج ۹۷ بخوبی پیش می رود

برنامه های مسکن و تغذیه حج ۹۷ بخوبی پیش می رود

مشاور رییس سازمان حج و زیارت در امور حج و عمره گفت: فعالیت و تصمیمات کارگروه‌های ۲۵ گانه حج نتایج خوبی را برای حج سال آینده رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، نصرالله فرهمند در نشست برنامه ریزی حج ۹۷  گفت: ما در حال برنامه ریزی در بخش مسکن، تغذیه و تدارکات هستیم و تلاش می کنیم این برنامه ها در حج آینده به خوبی اجرا و محقق شود.

این مسئول سازمان حج و زیارت تاکید کرد: بطور طبیعی در عربستان به دلیل افزایش تعداد حجاج همه کشورها، با محدودیتهایی روبرو هستیم و همین محدودیت ما را بر آن می دارد تا با دقت و حساسیت بیشتر برای اجرای برنامه های تنظیم شده اقدام کنیم تا درحج ۹۷شاهد نتایجی بهتر از سال ۹۶ باشیم.

کد مطلب 4208666

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