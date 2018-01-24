تغییر اقلیم خوزستان قابل تبدیل شدن به یک فرصت است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده پیش از ظهر امروز در همایش پیشگیری از مخاطرات زلزله و لغزش های لایه زمین در گیت بوستان اهواز اظهار کرد: مرکز هدایت همه دستورالعمل ها و سیاست های دولت برای مقابله با حوادث طبیعی فرمانداران هستند؛ استان در وضعیتی قرار گرفته که باید چالش آن را با تلاش به یک فرصت ناب تبدیل کرد.

وی با اشاره به اینکه امروز استان با یک مسئله عظیمی مواجه شده است، افزود: برگزاری چنین سمینارهایی بهانه ای برای پرداختن به مسائل مختلف است؛ از جمله این مسائل که امروز برای ما مهم است، ورود به یک بحران اقلیمی به نام خشکسالی است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان یادآور شد: تغییر اقلیم و خشکسالی خوزستان با همت فرمانداران و سیاست گذاران استان قابل تبدیل شدن به یک فرصت را دارند؛ این سمینار به عنوان یک برنامه تخصصی از سوی مدیریت بحران برگزار شده است.

هاشمی زاده تصریح کرد: استان نیاز به یک برنامه خلاقانه و مبتکرانه دارد تا تهدید ریزگرد، خشکسالی و کم آبی را به یک فرصت ناب برای جلوگیری از هدرروی در مصرف آب و خیلی مسائل دیگر تدبیل کنند.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه ایمنی شهرها باید اقدامات اصولی و اساسی انجام شود، ادامه داد: رانش زمین و همچنین فرسایش کنار رودخانه ها جزو حوادثی است که در خوزستان رخ می دهد ولی با ایجاد یک محیط امن از سوی فرمانداران و شهروندان قابل مدیریت است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان با تأکید بر لزوم رفع نگرانی مردم در مقابل بحران هایی مثل ریزگردها گفت: برای رفع این نگرانی می توان اقدامات بسیاری از جمله افزایش سطح فضای سبز استان انجام داد که حتما باید در دستور کار و اولویت فرمانداران و شهرداران قرار بگیرد.