باشگاه پرسپولیس از مهدی طارمی شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، در پی اظهارات غیر واقع مطرح شده از سوی مهدی طارمی در رسانه‌های جمعی که باعث تشویش اذهان عمومی، تنش و حاشیه در فوتبال ایران و نگرانی عمیق و ناراحتی شدید هواداران شد، از طارمی به فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاق شکایت می شود.

باشگاه پرسپولیس در این شکایت خواهان رسیدگی به این موضوع در اسرع وقت شده است و نامبرده باید برای اثبات ادعای خود مدارک لازم را ارائه دهد.

گفتنی است؛ حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در تماس خود با مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، خواستار تسریع در روند رسیدگی به این پرونده شد.