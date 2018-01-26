هنر ساخت منبر مساجد احیا شود/ ساخت منابر به سبک گره چینی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مهدی دایلاری؛ علی‌اکبر فغفوری هنرمندی از دیار شهرستان اهر است که سال‌هاست به کار نجاری و کار روی چوب می‌پردازد.

وی در این راه سختی‌های زیادی متحمل شده ولی به دلیل عشق و علاقه به کارش، اکنون درزمینهٔ های متفاوت دیگری غیر از سفارش‌ها بازاری فعالیت دارد که ساختن منابر مساجد یکی از آن‌هاست.

فرزندان وی نیز با تشویق و ترغیب پدر و همگام با وی به هنر روی آورده و در رشته های معرق چوب، کارهای گرافیکی، طراحی سنتی، ویترای، تذهیب و تصویرسازی فعالیت می‌کنند.

با وی به گفتگویی کوتاه نشستیم که شمارا به خواندن سخنان وی دعوت می‌کنیم:

*چه شد که به این هنر روی آوردید:

ازآنجایی‌که از کودکی علاقه خاصی به نجاری و کار روی چوب داشتم در اوقات فراغت در مغازه نجاری امان کمک‌حال پدرم بودم و از او کار یاد می‌گرفتم.

از سال ۱۳۵۳، کار نجاری را با پدر مرحومم به‌صورت تمام‌وقت آغاز کردم، پس از ۳ سال کار در کنار وی به مدت ۶ ماه به تهران رفتم تا برخی دیگر از زوایای کار نجاری را به شکل بروزتر فرا بگیرم.

ازآنجایی‌که علاقه زیادی به شغل پدرم داشتم و من هم می‌خواستم یک نجار توانا شوم پس از پایان خدمت سربازی، مغازه‌ای اجاره کرده و با اخذ پروانه کسب شروع به فعالیت نمودم.

*از چه زمانی و چگونه اولین منبر مساجد را ساختید:

در ابتدا اکثر تولیدات کارگاه نجاری من سفارش‌ها عمومی بود تا اینکه در سال ۶۷ کارنما، درب ها و ویترین های پاساژ میرداماد اهر به من سفارش داده شد و من ساخت آن را آغاز کردم و از آن پس نوع سفارشات و روش کار را تغییر دادم.

در سال ۷۸ به سفارش هیئت مسجد رسول الله شکلو، ماکت حرم حضرت رقیه (س) را ساخته و مورد تشویق همشهریان قرار گرفتم. ساخت درب مسجد روستای ریحان در سال ۹۲ اثر دیگر من بود که مرا برای ساخت قطعات چوبی اماکن مذهبی هر چه بیشتر راغب تر ساخت.

*باتوجه به کهولت سن بازهم این هنر را ادامه می دهید:

امسال سفارش ساخت منابر مساجد به من داده شد که ابتدا توان انجام این کار را در خود نمی دیدم ولی به خدا توکل کرده و کار را شروع کردم.

در حال حاضر منابر مسجد روستای مشران مشگین شهر، مسجد رسول الله شکلو و مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) اهر و دو مسجد دیگر را در حال اتمام دارم.

*چه درخواستی از مسئولان دارید:

در صورت حمایت مسئولین این هنر در شهرستان اهر نیز احیا شده و رشد خواهد کرد.

به‌طورکلی منابر مساجد به سبک گره چینی ساخته می‌شوند که در کنار آن از سبک‌های هنر چوب مانند معرق، شبکه‌سازی یا بهشتی، سبک ساخت قوس منبر، هنر خراطی برای ساخت پایه منبر و ... نیز استفاده می‌شود.

*آرزویی هم در این هنر دارید:

اگر سلامتی جسمانیم اجازه دهد می‌خواهیم یکی از منابر مساجد عتبات عالیات امامان معصوم (ع) را ساخته و به آن‌ها تقدیم کنم تا من نیز بتوانم سهمی از این اجر معنوی داشته باشم.