امنیت کشور در فضای مجازی هدف قرار گرفت/دولت برنامه ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامحسین غیب پرور در بازدید از مناطق حاشیه‌نشین استان البرز که ظهر چهارشنبه انجام شد، اظهار کرد: هر هفته به یک استان کشور سفر می‌کنیم، در سال جاری ۳۲۵ محله تحت پوشش طرح مقابله با آسیب‌های اجتماعی طلاق و اعتیاد قرار گرفتند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی به غمی بزرگ در کشور تبدیل‌شده است، تأکید کرد: در بحث ازدواج جوانان و مهار نرخ طلاق در کشور وظایفی را بر عهده‌داریم، بدون شک در روند اجرای این طرح از توانمندی جوامع محلی با حمایت پیشکسوتان استفاده می‌شود.

سردار غیب پرور در بخش دیگری با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی مبحث جدیدی نیست اما سعی در بروز رسانی اقدامات در این عرصه داریم، گفت: مدل‌های جدید نتایج بهتری را به همراه دارد، موضوعات فرهنگی اقیانوس بزرگی است که دراین‌بین به‌عنوان شتاب‌دهنده و الگوساز ورود پیدا می‌کنیم.

وی بابیان اینکه بحث فضای مجازی فرصت و آسیب است، تصریح کرد: با همت مضاعف باید در هر دو وجه یادشده فرصت و تهدیدهای فضای مجازی قدم برداشت، به‌طورقطع توسعه بُعد مثبت این امر الزامی است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور بابیان اینکه طی ده‌ماهه گذشته اقدامات شایان توجهی در این بخش صورت گرفته است، ادامه داد: دولت باید به‌صورت جدی‌تر در فضای مجازی برنامه داشته باشد؛ امروزه فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل‌شده و حتی امنیت کشور را مورد هدف قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان در حوزه فضای مجازی جدی کار نکرد چراکه رفع مشکلات به همتی جدی‌تر نیاز دارد، افزود: به قضاوت قطعی در استان البرز نرسیدم اما مجموعه سپاه استان یکی از سپاه‌های خوب کشور است.