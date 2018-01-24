حوزه کشاورزی و دامپروری دستاوردهای خوبی را کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی قبل از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی گوسفند افشاری در محل دانشگاه زنجان با بیان اینکه در زمینه توسعه کشور باید همه بخش‌های جامعه وارد عمل شوند، افزود: باید از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برای توسعه کشور استفاده شود و فرایندهای که در زمینه توسعه مانع ایجاد می‌کنند باید از بین بودند.

وی با تاکید بر اینکه در ساختارها و تصمیم گیری‌ها باید به دانش روز توجه شود، ادامه داد: حوزه کشاورزی و دامپروری طی سال‌های اخیر دستاوردهای خوبی را کسب کرده و روند موجود با بهره‌گیری از دانش روز توسعه یابد.

خاتمی بابیان اینکه در مقابل پیشرفت‌های روزافزون علم، نمی‌توانیم به دنیا بگوییم بایستد و چنین چیزی امکان‌پذیر نیست، افزود: ما باید خود را به سرعت پیشرفت دنیا برسانیم و در این زمینه برنامه ریزی جامع و هدفمند داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروزه جنبش نرم افزاری و علوم دانش بنیان، راه میانبر را در اختیار ما می‌گذارد ولی باید اولویت‌بندی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه کشورهایی که از قدرت علمی بالایی برخوردارند از قدرت اقتصادی و سیاسی بالایی نیز برخوردار هستند، افزود: اگر این قدرت در دست صالحان باشد، سلطه و استثمار و بهره کشی نیست و نمود عبادت پیدا می‌کند؛ در واقع پیشرفت‌های دنیا در سایه علم است و نباید از این قافله عقب بمانیم.

خاتمی با بیان اینکه امروزه بسیاری از رشته‌های علمی و پروژه‌های تحقیقاتی‌مان غیر کاربردی است و باید سراغ رشته‌های کاربردی برویم، گفت: خوشبختانه دانشگاه زنجان ظرفیت بالایی در این خصوص دارد و این انتظار می‌رود که قدم‌های بلندتری در سایر بخش‌ها بردارد.

وی با اشاره به اجرای پروژه اصلاح نژاد افشار توسط دانشگاه زنجان، ادامه داد: اصلاح نژاد گوسفند افشاری، مجاهده دانشمندان دانشگاه زنجان به شمار می‌رود و از هر جهتی باید ارج نهاده شود.

خاتمی با بیان اینکه ۶۵۰ هزار رأس دام گوسفند افشاری شمارش‌شده در استان وجود دارد که ۲۶ هزار نفر را صاحب شغل کرده است، گفت: گوسفند افشاری طی سال‌های متمادی در تطابق آب و هوایی و قدرت کوه‌پیمایی بالا امتحانش را پس داده است.

خاتمی با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه به حوزه نوآوری‌ها در عرصه‌های مختلف شود، لزوم توجه و ارج نهادن به دستاوردها در حوزه‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: آثار و برکات این تحقیقات برای اقتدار کشور مسئله کمی نیست و قرآن نیز دراز کردن دست نیاز به‌سوی کفار را ممنوع کرده است.