اجرای طرح «کرامت» در ۱۰ نقطه از استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یوسف مولایی در بازدید رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور از مناطق حاشیه نشین استان البرز که ظهر چهارشنبه انجام شد، با اشاره به اجرایی شدن طرح کرامت در استان البرز، اظهار کرد: طرح کرامت برنامه ای جامع در خصوص مبارزه با موادمخدر در کشور است که طیف گسترده ای از اقدامات اصولی دراین زمینه را تحت پوشش قرار می دهد.

وی افزود: طرح کرامت یک بسته کامل از اقدامات مختلف اعم از مسائل فرهنگی، اشتغال، صیانت و سالم سازی محلاتی است که با مشکلات عدیده ای نظیر اعتیاد و طلاق مواجه هستند.

فرمانده سپاه استان البرز با تاکید بر اینکه در راستای اجرای طرح کرامت در محلات بر اساس برنامه تدوین شده اقدام می شود، گفت: بدین منظور ۱۰ نقطه در استان البرز تعیین شده است.

سردار مولایی اجرای هر چه بهتر این طرح را منوط به همکاری دیگر دستگاه های مسئول دانست و تصریح کرد: با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به جامعه معتادان بهبود یافته بستر اشتغال برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.