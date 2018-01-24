به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی فردا پنجشنبه بایکدیگر دیدار می کنند.

بر اساس این گزارش، این دیدار در حاشیه اجلاس اقتصادی داووس که در سوئیس برگزار می شود، انجام خواهد شد.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام دیدار فردای میان وی و رئیس جمهوری آمریکا را تأیید کرده است.

گفتنی است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از تَرک سرزمین های اشغالی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سوئیس اعلام کرد که از سران آلمان و فرانسه خواهد خواست تا در توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» اصلاحاتی را به انجام برسانند.