رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس در گفتگو با "مهر" : شورای عالی قرآن و عترت تشکیل می شود / این فراکسیون نتیجه دو سال تلاش به منظور گسترش فرهنگ قرآن در جامعه است

لاله افتخاری رئیس فراکسیون قرآن و عترت و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شروای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: فراکسیون قرآن و عترت برای اولین بار است که در پارلمان کشور راه اندازی شده و این نتیجه دو سال تلاش به منظور گسترش فرهنگ قرآن در جامعه به عنوان یکی از مهمترین نیازهای امروز است.

وی با اشاره به اینکه فراکسیون قرآن و عترت برای تجمیع نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است، با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا، یادآور شد: در هفته ای که گذشت برنامه های خوبی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نشستی با حضور نمایندگان و مسئولین قرآنی با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین با حضور اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، طی این نشست سؤ الات خوبی مطرح و تدابیری اندیشیده شد که تا رسیدن به نتیجه نهایی زمان بسیاری لازم است.

افتخاری افزود: چکیده ای از گزارشات عملکرد نهادهای نام برده اخذ و به مجلس ارجاع داده شد و در حال حاضر نیز کار به خوبی پیش می رود، در کنار موراد پیشنهادی، بازدید از مراکز مختلف قرآنی و رایزنی با مسئولین قرآنی در کشور نیز در دستور کار قرار دارد .

وی با بیان عملکردهای فراکسیون قرآن و عترت، اظهار داشت: هفته گذشته اولین نشست عمومی فراکسیون قرآن و عترت با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بیان گزارشی از اهداف و عملکرد چند ماه فراکسیون با حضور نمایندگان انجام شد.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت ضمن بیان اهداف این فراکسیون گفت : در حقیقت دو هدف مهم از ایجاد فراکسیون قرآن و عترت مورد نظر مجلس شورای اسلامی است که عرصه قانونگذاری و نظارت بر امور قرآنی را شامل می شود .

وی افزود: این فراکسیون در نظر دارد با بهره گیری از تمام نیروها در حمایت از فرهنگ قرآنی این نیروها را شناسایی کرده و اگر هم کمبودی احساس شد رفع شود و با نظارت مجلس شورای اسلامی اگر نیاز به قانو گذاری بود، مورد خاص بررسی و تصویب شود.