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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور:

پرداختی مردم به بیمارستان ها تنها ۷ درصد کل هزینه هاست

پرداختی مردم به بیمارستان ها تنها ۷ درصد کل هزینه هاست

نیشابور - رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: میزان پرداختی مردم قبل از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی ۳۷ درصد بود که حالا به ۷ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن عظیمی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع سلامت در آموزه های دینی و مسائل سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: در مسائل سیاسی یکی از معیارهای توسعه یافتگی کشورها توجه به مقوله سلامت  و تخصیص میزان درآمد ناخالص ملی به حوزه سلامت است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: در کشورهای پیشرفته ۱۵ درصد از تولید ناخالص ملی را برای حوزه سلامت اختصاص می دهند و این میزان در کشور جمهوری اسلامی ایران قبل از دولت یازدهم ۵ درصد بود که در دولت یازدهم به ۷ درصد رسید و نشان دهنده تحول عظیمی در حوزه سلامت است.

وی با بیان اینکه میزان پرداختی مردم قبل از اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی ۳۷ درصد بود تصریح کرد: با اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم این میزان در حال حاضر به ۷ درصد رسیده است.

عظیمی نژاد ادامه داد: طرح تحول سلامت باعث افزایش رضایت مردم شده و نقطه عطفی در راستای بازگرداندن اعتماد مردم به نظام و بیمه نمودن نظام شده است.

کد مطلب 4208971

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