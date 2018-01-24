به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان بابیان اینکه اختلاف بین رکوردها و متوسط تولید کشور زیاد است اظهار داشت: تفاوت فاحشی بین میزان تولیدات تولیدکننده برتر و سایر تولیدکنندگان در حوزه‌های زراعت، باغبانی و ...وجود دارد.

وی ادامه داد: در بخش زراعت میزان برداشت تولیدکننده برتر ۳ برابر سایر تولیدکنندگان است و در بخش باغبانی نیز میزان برداشت تولیدکننده برتر تا ۹ برابر بیشتر از سایر تولیدکنندگان است به‌نحوی‌که تولیدکننده برتر سیب در هکتار ۱۷۰ تن و سایر تولیدکنندگان حدود ۲۰ تن بداشت می‌کند.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به مشکلاتی از قبیل ضریب پوشش کم‌بهره برداری، کمبود یافته‌های دانشی و فناوری و همچنین کم بخش خصوصی، دولتی و جوامع محلی گفت: برای رفع چنین مشکلاتی طرح نوین نظام ترویج در کشور اجرایی شده است و شامل سه محور اساسی ازجمله ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی، پهنه‌بندی اراضی کشاورزی و مدیریت دانش در بخش کشاورزی است.

خاوازی اضافه کرد: بر اساس این طرح مشخص شد که هزار و ۳۰۰ مرکز جهاد کشاورزی در سطح کشور وجود دارد که همین مراکز نیز کاستی‌های زیادی داشتند.

وی ادامه داد: قبل از اجرای این طرح در مراکز جهاد کشاورزی ما فقط یک یا دو نفر حضور داشتند که برخی هم سابقه حدود ۲۶ سال خدمت داشتند و نفر دیگر هم راننده بود که همین مسئله بهره‌وری در مراکز جهاد کشاورزی را کاهش داده بود.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: رابطه بین کشاورز و مسئول مرکز جهاد هم کاملاً یک‌طرفه بود که فقط کشاورز به مرکز مراجعه می‌کرد ولی امروز از این هزار و ۳۰۰ مرکز بیش از ۷۵۰ مرکز وضعیت مطلوبی ازنظر ارتباط با کشاورزان دارند.

خاوازی افزود: درزمینهٔ پهنه‌بندی هم ۱۰ هزار نفر در سطح کشور جذب‌شده است، این بخش از مهم‌ترین بخش‌های جهاد کشاورزی است و مرکز تهیه آمار عرصه‌های تولید هستند و گسترده‌ترین سطح عملیاتی وزارتخانه هستند.

وی ادامه داد: ایجاد تغییر نگرش در کشاورزان، افزایش بهره‌وری و ارتباط و اطلاعات از وضعیت بازار و بازاریابی و ...در این بخش صورت می‌گیرد.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مسئولین پهنه‌ها در حقیقت مروجین جهاد کشاورزی هستند و تاکنون اطلاعات ۳.۵ میلیون بهره‌بردار در کشور ثبت‌شده است.

خاوازی افزود: بانک اطلاعاتی بسیار خوبی در این زمینه تهیه‌شده و فقط اطلاعات ۲۰ هزار نفر در این سامانه غلط بوده است.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: در حال حاضر سه هزار پژوهشگر در سازمان تحقیقات جهاد کشاورزی فعالیت دارند.

خاوازی اظهار کرد: امسال ۱۰۰ اپلیکیشن کشاورزی تولیدشده و سال بعد هم ۲۰۰ اپلیکیشن وارد بازار می‌شود.