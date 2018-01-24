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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۲۰

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

پرستاران نقش اساسی در توسعه حوزه بهداشت و سلامت دارند

پرستاران نقش اساسی در توسعه حوزه بهداشت و سلامت دارند

زنجان-مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: پرستاران نقش مهم و تاثیرگذار در توسعه و بهبود خدمات در حوزه بهداشت و سلامت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرمعلی شیرمحمدی ظهر چهارشنبه در جشن بزرگداشت روز پرستار در محل سالن همایش‌های روزبه بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان، افزود: پرستاران کار خدایی می  کنند و بار سنگین حوزه درمان بر دوش پرستاران است. 

وی بر توسعه کیفی ارائه خدمات درمانی در حوزه پرستاری به بیماران تأکید کرد و گفت: در بحث جامع‌نگری توسعه کمی و کیفی موردتوجه بوده است. 

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان بابیان اینکه بار روانی که بر دوش پرستاران است بسیار سخت است، افزود: باید به تأمین امنیت روحی و روان پرستاران بسیار توجه شود چراکه اگر پرستار  ازنظر روانی تأمین نشود نمی‌تواند به بیماران خدمات ارائه بدهد. 

شیرمحمدی ابراز کرد: حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا انقلابی را پایه‌گذاری کرد و امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران پرستاران کار زینبی می کنند و در این میان این قشر زحمتکش‌ترین خدمات رسانان حوزه  درمان هستند و اگر نگاه به پرستاران فراموش شود سلامتی جامعه محتلف می شود. 

وی گفت: پرستاران با نگاه عاطفی  خود موجب تسلی خاطر بیماران هستند و باید این مهم در پرستاران تقویت شود. 

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان یادآور شد: نام‌گذاری روز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار افتخاری برای همه پرستاران است چراکه پرستار کربلا مراقب و تیماردار چهار امام معصوم (ع) بود.

شیرمحمدی افزود: پرستاران با فشار کاری با ایثار و روی گشاده خدمت می‌کنند و پرستاران در ساعت‌های زیادی از شبانه‌روز برای بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

کد مطلب 4209007

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