پرستاران نقش اساسی در توسعه حوزه بهداشت و سلامت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرمعلی شیرمحمدی ظهر چهارشنبه در جشن بزرگداشت روز پرستار در محل سالن همایش‌های روزبه بیمارستان آیت الله موسوی شهر زنجان، افزود: پرستاران کار خدایی می کنند و بار سنگین حوزه درمان بر دوش پرستاران است.

وی بر توسعه کیفی ارائه خدمات درمانی در حوزه پرستاری به بیماران تأکید کرد و گفت: در بحث جامع‌نگری توسعه کمی و کیفی موردتوجه بوده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان بابیان اینکه بار روانی که بر دوش پرستاران است بسیار سخت است، افزود: باید به تأمین امنیت روحی و روان پرستاران بسیار توجه شود چراکه اگر پرستار ازنظر روانی تأمین نشود نمی‌تواند به بیماران خدمات ارائه بدهد.

شیرمحمدی ابراز کرد: حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا انقلابی را پایه‌گذاری کرد و امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران پرستاران کار زینبی می کنند و در این میان این قشر زحمتکش‌ترین خدمات رسانان حوزه درمان هستند و اگر نگاه به پرستاران فراموش شود سلامتی جامعه محتلف می شود.

وی گفت: پرستاران با نگاه عاطفی خود موجب تسلی خاطر بیماران هستند و باید این مهم در پرستاران تقویت شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان یادآور شد: نام‌گذاری روز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار افتخاری برای همه پرستاران است چراکه پرستار کربلا مراقب و تیماردار چهار امام معصوم (ع) بود.

شیرمحمدی افزود: پرستاران با فشار کاری با ایثار و روی گشاده خدمت می‌کنند و پرستاران در ساعت‌های زیادی از شبانه‌روز برای بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.