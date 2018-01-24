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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

آیت الله دری نجف آبادی در دیدار با وزیر نیرو؛

مولفه های برنامه ششم در رابطه با حل مشکل کمبود آب عملیاتی شود

مولفه های برنامه ششم در رابطه با حل مشکل کمبود آب عملیاتی شود

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: برای مقابله با کمبود آب در کشور باید برنامه ریزی متناسب با اقلیم هر منطقه صورت پذیرد و تصمیمات راهگشای برنامه ششم توسعه عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه شنبه در دیدار با وزیر نیرو در اراک اظهار داشت: کشورمان در سطح ملی و منطقه ای همواره نقش آفرین است و در سطح جهان اسلام و منطقه خاورمیانه، کشوری که ظرفیت خوبی دارد ترکیه است و غیر از ان ظرفیت مناسبی ما نداریم.

وی افزود: موضوع تامین آب و مصرف بهینه در حال حاضر یک مشکل جدی در کشور است و در زمینه سفره های آب زیرزمینی نیز با دغدغه مواجه هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: امسال با کمبود بارش مواجه هستیم و اگر وضعیت در سال آینده نیز به همین صورت باشد با مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد بنابراین باید در این زمینه چاره اندیشی داشته باشیم.

دری نجف آبادی خاطرنشان ساخت: در این رابطه دولت باید برای ۵۰ سال  آینده نیز برنامه ریزی داشته باشد چرا که در تمام زمینه های مصرف شرب، کشاورزی، صنعت و همه عرصه ها ما نیازمند وجود آب هستیم.

وی ادامه داد: به این منظور باید طرح های علمی و پژوهشی انجام شود تا بتوانیم به برنامه های صحیح دست پیدا کرده و آن را پیاده سازی کنیم و از مراکز علمی و دانشگاهی و برای اطلاع رسانی از رسانه ها نیز بهره بگیریم.

دری نجف آبادی تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه در این رابطه و همچنین محیط زیست تصمیمات مطلوبی گرفته شده و فاکتورهای متعددی مدنظر قرار گرفته که باید پیگیری شود تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در پیاده سازی این برنامه ها باید اقلیم کشور نیز مدنظر قرار گیرد چرا که در هر منطقه از کشور اقلیم خاصی را شاهد هستیم.

دری نجف آبادی ادامه داد: در شرایطی که در کشور با مشکل کمبود شدید آب روبرو هستیم و در استان نیز مساله وجود دارد، باید در حوزه کشاورزی از کشت های آب بر پرهیز شود و به تغییر الگوی کشت بپردازیم.

وی اضافه کرد: همچنین کشت های گلخانه ای باید گسترش یابد تا آب کمتری مصرف شود و بازدهی بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر در زمینه انرژی بایستی به سمت تولید انرژی های نو و پاک همچون انرژی خورشیدی حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: در این زمینه ها دستگاه های مسئول و متولی و وزارتخانه های مربوطه بایستی با تعامل و همکاری اقدام کنند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

دری نجف آبادی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در این زمینه ها تاکید ویژه دارند، بنابراین همه از جمله مسئولان و نمایندگان مجلس نیز باید مباحث مربوطه را با جدیت دنبال کنند.

کد مطلب 4209030

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