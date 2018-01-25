خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: نمایندگان پارلمان عراق پس از کش و قوس های فراوان چند روز اخیر در نهایت طرح برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر را به تصویب رساندند. براساس قوانین موجود در قانون اساسی و تصویب طرح اخیر نمایندگان، انتخابات پارلمانی می بایست در موعد مقرر خود یعنی در روز ۱۲ مِی (۲۲ اردیبهشت ماه) برگزار شود.

فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق تمامی دستگاه های عراقی را ملزم به اجرای ابلاغیه زمان برگزاری انتخابات کرده است. با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در سال ۲۰۱۸ که نخستین انتخابات پس از آزادسازی مناطق مختلف این کشور از یوغ گروه تروریستی داعش به شمار می رود، گفتگویی را با «شیخ محمد الصهیود» نماینده پارلمان عراق ترتیب دادیم که از نظر می گذرد؛

*آرایش سیاسی کنونی احزاب و جریان های سیاسی در عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی چگونه است؟ به نظر شما چه ائتلاف هایی به پارلمان راه پیدا خواهند کرد؟

تلاشی که ما در حال حاضر انجام می دهیم این است که شرایط برای پیروزی ائتلافات شیعی را فراهم کنیم تا هدف اصلی خود یعنی حفظ پست نخست وزیری برای شیعیان را محقق سازیم واقعیت این است که نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد که چه ائتلاف هایی در نهایت موفق به ورود به پارلمان خواهند شد، چراکه شرایط در مقایسه با گذشته بسیار تغییر کرده است. بسیاری از ائتلاف هایی که هم اکنون در پارلمان وجود دارند، دستخوش تغییرات گسترده شده اند. با این حال، ما در ائتلاف «دولت قانون» همچنان برنامه های خود را به پیش می بریم. برنامه ما دستیابی به اکثریت کرسی ها در پارلمان است.

تلاشی که ما در حال حاضر انجام می دهیم این است که شرایط برای پیروزی ائتلافات شیعی را در انتخابات آتی فراهم کنیم تا هدف اصلی خود یعنی حفظ پست نخست وزیری برای شیعیان را محقق سازیم. همانطور می که می دانید، نخست وزیر آینده از میان ائتلاف پیروز در انتخابات خواهد بود. در خصوص آرایش سیاسی کنونی در عراق نیز باید گفت که بدون شک احزاب و جریان هایِ «ائتلاف ملی» برای دستیابی به بیشترین کرسی ائتلاف خواهند کرد.

*طبق قانون اساسی عراق گروه های نظامی نمی توانند در انتخابات پارلمانی مشارکت کنند. با توجه به این مسئله وضعیت حشد شعبی را در عرصه سیاسی عراق و به ویژه در جریان انتخابات پارلمانی، چگونه می بینید؟

البته این را بگویم که قانون از مشارکت ارتش و نیروهای مسلح در انتخابات ممانعت نمی کند. قانون می گوید که اگر افراد منتسب به نیروهای مسلح قصد مشارکت در انتخابات را داشته باشند باید از سمت خود استعفا دهند. در خصوص حشد شعبی نیز همین مسئله صادق است.

هیچکس نمی تواند حشد شعبی را از شرکت در انتخابات پارلمانی محروم کند. اما اگر از میان حشد شعبی کسی به دنبال مشارکت در انتخابات باشد باید از پست خود استعفا داده و به عنوان یک شهروند و نه یک نظامی در انتخابات شرکت کند.

*در حال حاضر آیا ائتلافی میان احزاب و گروه های شیعی و سنی در عراق شکل گرفته است؟

خیر. احزاب شیعی به دنبال ائتلاف با یکدیگر برای رسیدن به بیشترین تعداد کرسی در پارلمان هستند. اما این بدان معنا نیست که ائتلافات احزاب سنی صورت نمی گیرد. احزاب سنی و شیعی احزاب سنی و شیعی برای تشکیل دولت آینده با یکدیگر ائتلافاتی را تشکیل خواهند داد برای تشکیل دولت آینده با یکدیگر ائتلافاتی را تشکیل خواهند داد. دولت آینده نمی تواند تنها متعلق به یک قشر خاص باشد.

دولت آینده اگر صرفا شیعی باشد و یا صرفا سنی باشد، قطعا در عملکرد خود با شکست مواجه خواهد شد. بر همین اساس، مسئله تشکیل ائتلافات میان شیعیان و سنی ها برای تشکیل دولت، وارد است.

*به نظر شما ایا این شیعیان خواهند بود که در انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه مِی برگزار شود، پیروز می شوند؟ وضعیت پارلمان آینده از این حیث را چگونه ارزیابی می کنید؟

احزاب و جریان های شیعی که تاکنون برای مشارکت در انتخابات نهایی شده اند، احزابی نظیر نصر، فتح و دولت قانون و جریان صدر هستند شاید ائتلافات شیعی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده تغییر کند اما من معتقدم که دو سومِ کرسی های پارلمان آینده نصیب ائتلاف های شیعی خواهد شد؛ هرچند که آرایش این ائتلاف ها نسبت به گذشته تغییر کند. احزاب و جریان های شیعی که تاکنون برای مشارکت در انتخابات نهایی شده اند، احزابی نظیر نصر، فتح و دولت قانون و جریان صدر هستند.

به نظر من احزاب شیعی بیشترین تعداد کرسی را به دست می آورند. مهم نیست که ائتلافات شیعی چگونه شکل می گیرند؛ مهم این است که این ائتلافات، پیروز انتخابات پارلمانی آینده در عراق باشند.

*برخی اخبار وجود دارد مبنی بر اینکه عربستان سعودی به طرق مختلف برای دخالت در انتخابات پارلمانی تلاش می کند. در این خصوص توضیح دهید.

عربستان سعودی تاکنون اموال زیادی را برای تغییر معادلات در عراق صرف کرده است در رابطه با اقدامات عربستان سعودی در عراق، وضعیت کامل روشن است. بله آنها قصد دخالت در انتخابات را دارند. این مسئله حتی بر زبان «ثامر السبهان» سفیر سابق عربستان سعودی در عراق نیز جاری شد. وی در جریان دیدار با برخی شخصیت های سیاسی رسما اعلام کرده بود که از بعضی گروه های سیاسی خاص حمایت می کند تا آنها نخست وزیر جدید عراق را انتخاب کنند.

این یک دخالت آشکار در امور داخلی عراق است. عربستان سعودی تاکنون اموال زیادی را برای تغییر معادلات در عراق صرف کرده است. امروز نیز همین کار را انجام می دهد. اما ملت عراق ثابت کرده است که می تواند توطئه های عربستان سعودی برای تغییر نتایج انتخابات پارلمانی را با شکست مواجه سازد.