دو میلیارد تومان تولیدات صنایع دستی خراسان جنوبی به فروش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی صبح چهارشنبه در شورای اداری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار فعال و هنرمند صنایع دستی در استان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۲ تنها ۱۲ تعاونی در استان وجود داشت اما در حال حاضر ۲۵ تعاونی صنایع دستی در سطح استان فعالیت دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه نشان مرغوبیت کالا برای فروش لازم است، گفت: تا قبل از دولت تدبیر و امید تنها ۹ تولید نشان مرغوبیت در استان وجود داشته که خوشبختانه این تعداد به ۲۵ نشان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد دو بازارچه صنایع دستی در خضری آغاز می شود، عنوان کرد: از ابتدای امسال ۷۵ پروانه تولید انفرادی و جواز پروانه تولید کارگاهی در استان صادر شده است.

رمضانی با بیان اینکه مجموعا ۶۴۱ کارت شناسایی صنایع دستی در استان صادر شده است، افزود: ۴۲ مورد تسهیلات نیز ارائه شده است که زمینه اشتغال ۴۰۰ نفر در بخش صنایع دستی را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه در نوروز سال جاری ۷۰۰ میلیون تومان فروش صنایع دستی در استان داشته ایم، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو میلیارد تومان فروش صنایع دستی در استان داشته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در گذشته تجربه ای برای حضور در نمایشگاه های خارج از کشور وجود نداشته است که خوشبختانه امروز این مهم نیز فراهم شده است، اظهار داشت: از محل تسهیلات چهارجانبه ۱۶ میلیارد تومان سهمیه با بانک های مختلف داشتیم که برخی پرداخت و برخی دیگر در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰ واحد بوم گردی در استان وجود دارد، افزود: باید سرمایه در گردش در اختیار تشکل ها قرار گیرد تا بتوانند در عرصه فروش و بازاریابی ورود کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه تعداد گردشگران خارجی از ابتدای سال بیش از سه هزار نفر بوده است، گفت: مالکان بناهای تاریخی باید بتوانند از تسهیلات برخوردار شوند چراکه خواهند توانست در کنار سکونت خودشان محلی برای اقامت گردشگران فراهم کنند.