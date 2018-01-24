به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی‌قمی عصر امروز در نشست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری با موضوع بررسی طرح احداث شهرک سلامت در یزد با تبریک به مناسبت ایام‌الله دهه‌فجر و تقدیر از سرمایه‌گذاران در استان اظهار داشت: یزد در کل کشور آوازه ای از خوشنامی دارد که وقتی کسی به یزد بیاید با ویژگی‌هایی که از یزد شنیده در واقعیت هم با این ویژگی‌ها مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارزان‌ترین بسته درمانی کشور مربوط به استان یزد است ادامه داد: همین مزیت موجب شده تا از استان‌های همجوار برای درمان به استان یزد بیایند و اگر این امر را توسعه دهیم می‌توانیم از کل دنیا مراجعانی داشته باشیم.

استاندار یزد با بیان اینکه برخی کشورها مانند مالزی در جذب توریست درآمد بسیار بالایی دارند افزود: تمدن ما با دیگر کشورها بسیار متفاوت است و حرفی برای گفتن داریم اما کشوری مانند مالزی با ارائه خدمات ارزان درمانی توانسته در این زمینه موفق عمل کند و جذب گردشگر داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایران نیز می تواند در زمینه جذب توریست به ویژه در حوزه درمان پابه‌پای مالزی پیش برود تصریح کرد: حق مردم استان یزد خیلی بیش از این است لذا اگر سرمایه‌گذار در هر بخشی به استان وارد شود به استقبالش خواهم رفت و همه مدیران نیز باید به این مسیر توجه داشته باشند.

زمانی‌قمی با اشاره به گسترش فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در سطح جامعه عنوان کرد: اگر از خودگذشتگی کنیم و در قبال سرمایه‌گذاران فروتنی داشته باشیم قرار نیست اتفاقی رخ بدهد که نامناسب باشد و قطعا برای استان مفید خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال از سوی سرمایه‌گذاران قطعا جلوی مهاجرت از استان را هم خواهد گرفت افزود: برای گرفتن مجوزهای لازم هر اقدامی که بتواند کار را پیش ببرد انجام خواهم داد و هرکجا باید مراجعه کنم قطعا پیگیر خواهم بود.

استاندار یزد با اشاره به ویژگی‌های یزد در حوزه صنعت و درمان و خوشنامی و برند بودن یزد اظهار داشت: با تمام توان در خدمت سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه سلامت هستم و توصیه دارم که سایر مدیران و دستگاه‌ها نیز کار را جدی بگیرند به ویژه در واگذاری زمین و مراحل آن اجازه ندهیم سرمایه‌گذار دل‌سرد شده یا این انگیزه و سرمایه‌گذاری فراموش شود.

وی تصریح کرد: ویژگی‌هایی که استان یزد در دسترسی‌ها و مزیت‌ها و توانمندی‌هایی که در سطح کشور در مقایسه با سایر استان ها دارد می‌تواند در این سرمایه‌گذاری موفق باشد به این شرط که همه پیگیر کار باشیم.