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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۱

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری مستقر می شود

توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری مستقر می شود

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری مستقر می شود و دمای هوا کاهش می یابد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین داده های هواشناسی طی امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: همچنین با ورود یک سامانه بارشی به استان ازاواخر وقت پنج شنبه، به تناوب تا دوشنبه افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید و بارش برف و باران و کولاک برف در برخی مناطق استان، به خصوص در نیمه شمالی انتظار می رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه با توجه به ریزش هوای سرد از عرض های بالاتر، کاهش محسوس دما و یخبندان و پدیده مه در برخی مناطق انتظار می رود.

وی تاکید کرد: توده هوای سرد تا پایان هفته آینده در استان مستقر خواهد بود.

کد مطلب 4209119

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