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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

۲۱ بازیکن پرسپولیس برای بازی با پیکان مشخص شدند

۲۱ بازیکن پرسپولیس برای بازی با پیکان مشخص شدند

اسامی بازیکنان پرسپولیس برای حضور در اردوی پیش از بازی این تیم مقابل پیکان تهران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  برانکو ایوانکوویچ ۲۱ بازیکن را برای بازی با پیکان به اردوی تیم فرا خواند که به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، بوژیدار رادوشوویچ، سید جلال حسینی، محمد انصاری، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، شایان مصلح، حسین ماهینی، محسن ربیع‌خواه، محسن مسلمان، سیامک نعمتی، علی علیپور، گادوین منشا، بشار رسن، حمیدرضا طاهرخانی، آدم همتی، احسان علوان‌زاده، احمد نورالهی، ابوالفضل درویش‌وند، سعید حسین‌پور و محمد امین اسدی، نفرات حاضر در اردو خواهند بود.

بازیکنان پرسپولیس پس از تمرین فردا پنجشنبه به هتل محل اقامت این تیم می روند.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و پیکان در هفته بیست و یکم لیگ برتر ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4209124
مهدی مرتضویان

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