دستورالعمل ۸بندی تسهیلات اشتغال/ثبت ۵۰ هزار طرح در سامانه «کارا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستور کار ارائه گزارش اقدامات، برنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع اجرایی توسط صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید با حضور نمایندگان صندوق‌ها، بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در محل وزارت متبوع برگزار شد.

در این جلسه با تاکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هشت تصمیم مهم اتخاذ و اعلام شد ۵۰ هزار ثبت نام صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری کارا، حدود ۸۰۰۰ طرح برای بررسی به سامانه مربوط ارجاع شده است. تصمیم‌ها به شرح زیر است:

۱. پرداخت تسهیلات نباید با هدف پول پاشی انجام شود و منجر به مهاجرت نگردد.

۲. برنامه های مداخله برای توسعه اشتغال مقدم بر پرداخت تسهیلات باشد.

۳. مشاوران و نیروهای محلی محور سرمایه‌گذاری، مدیریت کسب و کار و توسعه بازار باشند.

۴. تسهیلات حتما باید در چارچوب رسته‌های در اولویت و حلقه‌های پر ارزش و با توجه به زنجیره ارزش و بازار پرکشش پایدار پرداخت شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پرداخت تسهیلات با دقت بالا نسبت به انتخاب طرح‌ها، بهره گیری از مشاورین مورد اعتماد و متخصص و راهنمایی متقاضیان اقدام کنند.

۵. به منظور اجرایی‌تر شدن و رصد برنامه و ایجاد حساسیت حداکثری، جلسات کمیسیون تخصصی اشتغال بطور متناوب در دستگاه‌های اجرائی و سازمانهای اصلی اثرگذار تشکیل شود.

۶. برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت منتخب بصورت تعهدی افزایش یابد و صندوق‌های ضمانت در کنار روستایبان قرار گیرند و برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت اقدام کنند.

۷. سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است تا طی زمان مقرر برای انجام فرایند پرداخت تسهیلات آموزش های عمومی، کارافرینی و فنی و تخصصی برای رسته مشخص شده را برای متقاضیان دریافت تسهیلات اجرا کند.

۸. کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال استان در کمترین زمان طرح‌ها را مصوب کنند و موسسه‌های عامل متولی پرداخت تسهیلات روستایی دارای وحدت رویه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی برای سه گروه از اقشار جامعه در نظر گرفته شده است؛ گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود ۱۰ درصدی پرداخت این تسهیلات هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود که نرخ سود تسهیلات برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین گروه سوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول تسهیلات با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.

لازم به ذکر است، علی ربیعی نیز امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: فردا ظهر همزمان این طرح در ۵ استان کشور آغاز می شود که تا پایان سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اشتغال روستایی پرداخت خواهد شد.