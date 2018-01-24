  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

جزئیات تصمیمات کمیسیون شورای عالی اشتغال اعلام شد؛

دستورالعمل ۸بندی تسهیلات اشتغال/ثبت ۵۰ هزار طرح در سامانه «کارا»

دستورالعمل ۸بندی تسهیلات اشتغال/ثبت ۵۰ هزار طرح در سامانه «کارا»

در راستای بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار و هشت تصمیم اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع بررسی و پیگیری مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و دستور کار ارائه گزارش اقدامات، برنامه‌ها و راهکارهای رفع موانع اجرایی توسط صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسات عامل شامل بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید  با حضور نمایندگان صندوق‌ها، بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی روز گذشته در محل وزارت متبوع برگزار شد.

 در این جلسه با تاکید وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هشت تصمیم مهم اتخاذ و اعلام شد ۵۰ هزار ثبت نام صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری کارا، حدود ۸۰۰۰ طرح برای بررسی به سامانه مربوط ارجاع شده است. تصمیم‌ها به شرح زیر است:

 ۱.  پرداخت تسهیلات نباید با هدف پول پاشی انجام شود و منجر به مهاجرت نگردد.   

 ۲.  برنامه های مداخله برای توسعه اشتغال مقدم بر پرداخت تسهیلات باشد.

 ۳.  مشاوران و نیروهای محلی محور سرمایه‌گذاری، مدیریت کسب و کار و توسعه بازار باشند.

 ۴.  تسهیلات حتما باید در چارچوب رسته‌های در اولویت و حلقه‌های پر ارزش و با توجه به زنجیره ارزش و بازار پرکشش پایدار پرداخت شود. کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پرداخت تسهیلات با دقت بالا نسبت به انتخاب طرح‌ها، بهره گیری از مشاورین مورد اعتماد و متخصص و راهنمایی متقاضیان اقدام کنند.

 ۵. به منظور اجرایی‌تر شدن و رصد برنامه و ایجاد حساسیت حداکثری، جلسات کمیسیون تخصصی اشتغال بطور متناوب در دستگاه‌های اجرائی و سازمانهای اصلی اثرگذار تشکیل شود.

 ۶. برای استفاده از ظرفیت صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، صندوق‌های ضمانت منتخب بصورت تعهدی افزایش یابد و صندوق‌های ضمانت در کنار روستایبان قرار گیرند و برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت اقدام کنند.

 ۷. سازمان فنی و حرفه‌ای موظف است تا طی زمان مقرر برای انجام فرایند پرداخت تسهیلات آموزش های عمومی، کارافرینی و فنی و تخصصی برای رسته مشخص شده را برای متقاضیان دریافت تسهیلات اجرا کند.  

 ۸. کمیته‌های فنی و کارگروه اشتغال استان در کمترین زمان طرح‌ها را مصوب کنند و موسسه‌های عامل متولی پرداخت تسهیلات روستایی دارای وحدت رویه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی برای سه گروه از اقشار جامعه در نظر گرفته شده است؛ گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود ۱۰ درصدی پرداخت این تسهیلات هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود که نرخ سود تسهیلات برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین گروه سوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول تسهیلات با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.

لازم به ذکر است، علی ربیعی نیز امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: فردا ظهر همزمان این طرح در ۵ استان کشور آغاز می شود که تا پایان سال جاری ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح های اشتغال روستایی پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 4209131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عیسی یاری IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      باسلام چندین روز است که هرچه تلاش میکنم نمی توانم ثبت نام نمایم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها