افتتاح ۱۶ پروژه آبرسانی روستایی همدان توسط وزیر نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه برنامه افتتاح ۱۶ پروژه آبرسانی روستایی به صورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرو و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان آغاز شد.

در این مراسم مجتمع‌های آبرسانی استان‌های اراک، خراسان رضوی و همدان به طور همزمان توسط وزیر نیرو و از طریق ویدئوکنفرانس در شهرستان خمین افتتاح شد.

وزیر نیرو در این مراسم با اشاره به سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت سی و نهمین دهه فجر گفت: دولت و مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر آن است که آب آشامیدنی سالم را برای روستاییان سراسر کشور تامین کند.

رضا اردکانیان گفت: تاکنون ۶۶۶ روستای کشور با جمعیت یک‌میلیون و ۴۰۰ نفر از این نعمت برخوردار شده و دولت تلاش دارد تا پایان امسال یک هزار و ۳۳۶ روستای دیگر را از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند کند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان همدان ایجاد ۱۹ مجتمع آبرسانی برای تامین آب شرب سالم در اولویت قرار گرفت، گفت: ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار از سال ۹۴ تاکنون به این مجتمع‌های آبرسانی تخصیص داده شده است.

محمودرضا عراقی با بیان اینکه تاکنون ۶ مجتمع آبرسانی در استان همدان بهره‌برداری شده است، افزود: امروز با افتتاح مجتمع آبرسانی جنت‌آباد اسدآباد جمعیتی افزون بر ۱۴ هزار و ۲۹۳ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.

معاون امور عمرانی استاندار همدان عنوان کرد: اعتبار در نظر گرفته شده برای این مجتمع آبرسانی ۸.۹ میلیارد تومان بوده که برای روستاهای شهرستان اسدآباد ۵۰ لیتر در ثانیه آب آشامیدنی سالم تامین می کند.

عراقی اضافه کرد: در مجموع برای مجتمع آبرسانی جنت‌آباد شهرستان اسدآباد و دو روستای شهرستان ملایر بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.