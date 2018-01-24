  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۲۵

مرکز توانمندسازی پژوهشگران علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازی شد

مرکز توانمندسازی پژوهشگران علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازی شد

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از راه اندازی مرکز توانمندسازی پژوهشگران این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر حسن اژدری با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با راه اندازی این مرکز در دانشگاه، شاهد فعالیت های بیشتر اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش و در نهایت ارتقاء سطح علمی باشیم.

همچنین دکتر محمد قربانی مدیر مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه نیز در تشریح فعالیتهای این مرکز گفت: مرکز توانمندسازی پژوهشگران با ارائه خدماتی از قبیل مشاوره طراحی پژوهش، مشاوره آماری، مشاوره زبان انگلیسی برای مقالات و متون دیگر و همچنین خدمات رایانه ای مانند طراحی پوستر، تدوین عکس، تهیه اسلایدهای کامپیوتری و  با هدف ارتقاء توانمندی های محققین و فعالیت های پژوهشی در خدمت اعضای هیات علمی، دستیاران، دانشجویان و کارکنان است.

وی گفت: ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش، برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز، طراحی مطالعات خدمات آماری (تعیین حجم نمونه و آنالیز آماری) مشاوره در نوشتن پایان نامه و مقاله ویراستاری مقالات، مشاوره در انتخاب مجله مناسب و submit کردن مقاله از جمله فعالیتهای این مرکز است.

کد مطلب 4209164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها