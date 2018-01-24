مرکز توانمندسازی پژوهشگران علوم پزشکی تربت حیدریه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دکتر حسن اژدری با اعلام این خبر افزود: امیدواریم با راه اندازی این مرکز در دانشگاه، شاهد فعالیت های بیشتر اساتید، اعضای هیات علمی و دانشجویان در حوزه تحقیق و پژوهش و در نهایت ارتقاء سطح علمی باشیم.

همچنین دکتر محمد قربانی مدیر مرکز توانمندسازی پژوهشگران دانشگاه نیز در تشریح فعالیتهای این مرکز گفت: مرکز توانمندسازی پژوهشگران با ارائه خدماتی از قبیل مشاوره طراحی پژوهش، مشاوره آماری، مشاوره زبان انگلیسی برای مقالات و متون دیگر و همچنین خدمات رایانه ای مانند طراحی پوستر، تدوین عکس، تهیه اسلایدهای کامپیوتری و با هدف ارتقاء توانمندی های محققین و فعالیت های پژوهشی در خدمت اعضای هیات علمی، دستیاران، دانشجویان و کارکنان است.

وی گفت: ارائه مشاوره های لازم در مراحل مختلف انجام یک پژوهش، برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز، طراحی مطالعات خدمات آماری (تعیین حجم نمونه و آنالیز آماری) مشاوره در نوشتن پایان نامه و مقاله ویراستاری مقالات، مشاوره در انتخاب مجله مناسب و submit کردن مقاله از جمله فعالیتهای این مرکز است.