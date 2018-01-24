تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند توسعه روستاها است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید صادق حسینی روز چهارشنبه در همایش تجلیل از طلایه داران سازندگی و اقتصاد مقاومتی استان ایلام اظهار کرد: خداوند متعال انواع ثروت ها را به این مملکت اسلامی عطا کرده و اگر مردم و مسئولان بتوانند از این ذخائر به بهترین شکل ممکن استفاده کنند، هیچ احتیاجی به وارد کردن کالا از خارج احساس نمی شود.

وی افزود: متاسفانه روح خودباوری آنگونه که باید در میان برخی از مسئولان وجود ندارد و احساس می کنند که کشورمان از توانایی لازم برای رفع احتیاجات خود برخوردار نیست.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام گفت: جوانان این سرزمین نشان داده اند از نظر بلوغ علمی و تخصصی یک سر و گردن از سایر مناطق جهان برتر هستند و نمونه بارز آنرا در کسب موفقیت در المپیادهای جهانی شاهد هستیم.

سردار حسینی یکی از مشکلات موجود کشور را رشد نامتوازن برخی مناطق شهری و روستایی عنوان کرد که باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و رشد پدیده حاشیه نشینی شده است.

وی اضافه کرد: استان ها و شهرستان های مختلف کشور و استان ایلام در زمینه های مختلف دارای استعداد هستند ولی برخی کوتاهی ها و بی توجهی ها باعث شده نتوانیم این ظرفیت ها را از حالت بالقوه به بالفعل در آوریم.

حسینی یادآور شد: باید نیازها، منابع مادی و انسانی و نیز موانع تولید در روستاها شناسایی و ارزیابی شود و در راستای بهره وری بهینه از پتانسیل های روستایی، تامین و ایجاد زیرساخت ها در این مناطق مورد توجه و اولویت قرار بگیرد.