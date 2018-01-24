به گزارش خبرنگارمهر، سید حمید کلانتری بعداز ظهر چهارشنبه در نشستی با مدیران دستگاه های اجرایی، اتحادیه ها و تعاونی های سمنان به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان با بیان اینکه طرح روستا تعاون در یک هزار روستای کشور هدف گذاری شده است، ابراز داشت: با هدف ایجاد اشتغال چهار بانک عامل تسهیلات ارزان قیمت مناسب را در اختیار مردم روستاها قرار می دهند که امیدواریم با تعامل خوب مردم و بانک ها شاهد رونق توسعه در سطح روستاها و مهاجرت معکوس را شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت های خوبی از نظر گردشگری در سطح روستاها وجود دارد، افزود: سمنان به دلیل قرار گرفتن در مسیر حرم تا حرم به خوبی می تواند گردشگران را به سوی خود جلب کند که ایجاد تعاونی های روستایی و استفاده از واحدهای بوم گردی برای رسیدن به اشتغال پایدار در سمنان پیشنهاد می شود.

سهم ۱.۲درصدی سمنان در تشکیل تعاونی‌های کشور

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از ۹۲هزار تعاونی فعال در سطح کشور وجود دارد، ابراز داشت: مردم ساکن در روستاها می توانند ضمن تقویت تعاونی های و شناسایی ظرفیت هر روستا نسبت به ایجاد اشتغال پایدار در قالب تعاونی ها اقدام کنند.

کلانتری ضمن بیان اینکه با شناسایی فرصت های موجود در هر روستا می توان در راستای پیشرفت و توسعه جوامع بومی محلی گام برداشت، تصریح کرد: امروز نقش تعاونی ها در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است و مسئولان باید شرایط ایجاد تعاونی ها را تسهیل و در راستای تقویت تعاونی های موجود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه سمنان سهم ۱.۲درصدی در تشکیل تعاونی های کشور دارد، افزود: بیش از یک هزار تعاونی در استان سمنان فعالیت می کند که باید با هدف ایجاد اشتغال نسبت به فعال کردن این تعاونی ها اقدامات موثری صورت گیرد بی شک در استان سمنان ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید برای مردم به خوبی تبیین شود