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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

فرماندار دشتی:

بخش فرهنگ و هنر دشتی تقویت می‌شود

بخش فرهنگ و هنر دشتی تقویت می‌شود

دشتی- فرماندار دشتی گفت: در چهار سال دولت تدبیر و امید توجه خوبی به بخش فرهنگ و هنر این شهرستان شد ولی تلاش داریم این بخش را بیش از گذشته تقویت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از موسسات قرآنی شهرستان دشتی با اشاره به جایگاه و اهمیت این موسسات از تلاش های صورت گرفته متولیان این مراکز در آشنایی کودکان با روخوانی، حفظ، مفاهیم قرآن تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: بدون شک موسسات و تشکل‌های مردمی بهتر می‌توانند مسائل و مشکلات را انتقال دهند و در واقع دولت به عنوان تسهیل گر زمینه را برای حضور فعال تر این تشکل ها فراهم می کند.

نادری ادامه داد: دولت تدبیر وامید نیز نگاهشان این است که کارهای فرهنگی را به مردم واگذار کنند.

وی خاطرنشان کرد: به حمد الله موسسات قرآنی شهرستان همگی پرتلاش و با برنامه هستند و ما نیز تلاش داریم بخش فرهنگ و هنر دشتی را بیش از گذشته تقویت کنیم تا شاهد آثار وبرکات بیشتر به جامعه باشیم.

کد مطلب 4209247

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