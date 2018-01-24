به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از موسسات قرآنی شهرستان دشتی با اشاره به جایگاه و اهمیت این موسسات از تلاش های صورت گرفته متولیان این مراکز در آشنایی کودکان با روخوانی، حفظ، مفاهیم قرآن تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: بدون شک موسسات و تشکل‌های مردمی بهتر می‌توانند مسائل و مشکلات را انتقال دهند و در واقع دولت به عنوان تسهیل گر زمینه را برای حضور فعال تر این تشکل ها فراهم می کند.

نادری ادامه داد: دولت تدبیر وامید نیز نگاهشان این است که کارهای فرهنگی را به مردم واگذار کنند.

وی خاطرنشان کرد: به حمد الله موسسات قرآنی شهرستان همگی پرتلاش و با برنامه هستند و ما نیز تلاش داریم بخش فرهنگ و هنر دشتی را بیش از گذشته تقویت کنیم تا شاهد آثار وبرکات بیشتر به جامعه باشیم.