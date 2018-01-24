کمبود پرستار دربیمارستان های گیلان/نیروهای قراردادی ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره زاهد صفت در مراسم تجلیل از ۱۰۶ پرستار نمونه گیلانی که ظهر چهارشنبه در سالن اجتماعات ناجا برگزار شد ضمن تشکر و قدردانی از همه رسانه ها برای نمایش جایگاه والای پرستاری در جامعه، اظهار کرد: پرستاری در نظام درمانی کشور دارای جایگاه خاص و ارزشمندی است.

وی بابیان اینکه یکی از مهم ترین ارکان پرستاری اخلاق محوری و رعایت اخلاق حرفه ای است، افزود: اخلاق محوری جدا از سیرت پرستاری نیست زیرا پرستاران با وجود همه دغدغه ها و مشکلات تلاش می کنند تا خدمات بهتر و مطلوب تری به بیماران ارائه دهند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور به کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت ها و سیاست های شورای عالی نظام پرستاری به حداقل رساندن فرسودگی در شغل پرستاری است.

وی با اشاره به اینکه شغل پرستاری، شغلی سخت و زیان آور محسوب می‌شود، تصریح کرد: یکی از دلایل درخواست کاهش سال کاری پرستاران به ۲۰ سال از مسئولان به دلیل وجود همین سختی ها است.

به گفته این مسئول کاهش سال های کاری پرستاران سبب می شود که دارای پرستاران شاداب تر و ارائه خدمات مطلوب تر به بیماران باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با تأکید برکمبود شدید نیروی پرستار در بیمارستان های استان گیلان، خاطرنشان کرد: انتظار می رود رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای ساماندهی نیروی انسانی و تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تهمیدات لازم را در نظر بگیرند.

وی اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبات مجلس و دولت را یکی از موضوعاتی برشمرد که باجدیت از سوی مسئولان این شورا دنبال می شود، ادامه داد: جلسات خوبی با وزارت بهداشت برگزار شده که امیدواریم قوانین ابتر مانده پرستاری هر چه سریعتر اجرایی شود.