پرداخت مستمری ازکارافتادگی به ۱۵۰۰ خانوار روستایی و عشایر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مرادیان در شورای رفاه لرستان با حضور مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با اشاره به وجود ۱۸۸ هزار خانوار عشایر و روستایی در لرستان اظهار داشت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر لرستان به بیش از ۶۲ هزار خانوار ارائه خدمات می‌کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای مختلف از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان عنوان کرد: تاکنون برای ۲۰۶ نفر از افراد تحت پوشش این صندوق بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی‌شده و ۷۰۰ نفر نیز در شرف بازنشستگی پیش از موعد هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر لرستان گفت: همچنین هزار و ۵۰۰ خانوار از این صندوق مستمری ازکارافتادگی دریافت می‌کنند.