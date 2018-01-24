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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان لرستان خبر داد؛

پرداخت مستمری ازکارافتادگی به ۱۵۰۰ خانوار روستایی و عشایر لرستان

پرداخت مستمری ازکارافتادگی به ۱۵۰۰ خانوار روستایی و عشایر لرستان

خرم‌آباد- مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر لرستان از پرداخت مستمری ازکارافتادگی به هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی و عشایر این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله مرادیان در شورای رفاه لرستان با حضور مدیرکل امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی با اشاره به وجود ۱۸۸ هزار خانوار عشایر و روستایی در لرستان اظهار داشت: صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر لرستان به بیش از ۶۲ هزار خانوار ارائه خدمات می‌کند.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با نهادهای مختلف از سوی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر استان عنوان کرد: تاکنون برای ۲۰۶ نفر از افراد تحت پوشش این صندوق بازنشستگی پیش از موعد پیش‌بینی‌شده و ۷۰۰ نفر نیز در شرف بازنشستگی پیش از موعد هستند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر لرستان گفت: همچنین هزار و ۵۰۰ خانوار از این صندوق مستمری ازکارافتادگی دریافت می‌کنند.

کد مطلب 4209257

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