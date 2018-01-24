به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه به اتهامات واشنگتن علیه دمشق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اتهامات آمریکا علیه سوریه در خصوص استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی، تحریک آمیز است.

این مقام روسی افزود: به نظر می رسد که اقدام آمریکا در مطرح کردن چنین اتهاماتی آن هم در آستانه برگزاری نشست صلح سوری در شهر سوچی، عامدانه است.

ریابکوف اظهار داشت: هرگاه که قرار است اتفاق مهمی در عرصه تحولات سوریه رخ دهد، شاهد مطرح شدن اظهارنظرهایی مشابه از سوی مقامات آمریکایی هستیم.

وی ادامه داد: آمریکا به دنبال گمراه ساختن رسانه هاست. اقدامات آمریکا، جملگی تحریک آمیز هستند.