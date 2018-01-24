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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

در واکنش به ادعای استفاده از تسلیحات شیمیایی؛

ریابکوف: اتهامات واشنگتن علیه دمشق «تحریک‌آمیز» است

ریابکوف: اتهامات واشنگتن علیه دمشق «تحریک‌آمیز» است

معاون وزیر خارجه روسیه ضمن انتقاد شدید از اتهامات واشنگتن علیه دمشق اعلام کرد که این اتهامات، تحریک آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه به اتهامات واشنگتن علیه دمشق واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اتهامات آمریکا علیه سوریه در خصوص استفاده دمشق از تسلیحات شیمیایی، تحریک آمیز است. 

این مقام روسی افزود: به نظر می رسد که اقدام آمریکا در مطرح کردن چنین اتهاماتی آن هم در آستانه برگزاری نشست صلح سوری در شهر سوچی، عامدانه است.

ریابکوف اظهار داشت: هرگاه که قرار است اتفاق مهمی در عرصه تحولات سوریه رخ دهد، شاهد مطرح شدن اظهارنظرهایی مشابه از سوی مقامات آمریکایی هستیم. 

وی ادامه داد: آمریکا به دنبال گمراه ساختن رسانه هاست. اقدامات آمریکا، جملگی تحریک آمیز هستند.

کد مطلب 4209259

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