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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

اولین حضور صالحی امیری در جمع روسای فدراسیون های ورزشی

اولین حضور صالحی امیری در جمع روسای فدراسیون های ورزشی

رئیس کمیته ملی المپیک در اولین نشست مشترک با وزیر ورزش و روسای فدراسیون ها حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری که یکشنبه با برگزاری مراسم معارفه به طور رسمی مدیریت کمیته ملی المپیک را بر عهده گرفت، امروز چهارشنبه در اولین نشست مشترک با فدراسیون های ورزشی که در محل وزارت ورزش و در حضور وزیر ورزش در جریان است، شرکت کرد. 

وی در این نشست با بیان اینکه امروز ورزش بهترین راه و ابزار تولید نشاط و شادی در جامعه است، گفت: روسای فدراسیون های ورزشی به سمت اجتماعی سازی ورزش بروند.

رئیس کمیته ملی المپیک تصریح کرد: برای تامین منابع مالی ورزش نیازمند یک ساز و کار جدید برای کمک به آقای وزیر  هستیم و کمیته ملی المپیک در این زمینه و سایر موارد با وزارت ورزش و جوانان در تعامل کامل است. 

صالحی امیری یادآور شد: معتقدم همه ما سوار بر یک قطار هستیم و به هیچ عنوان نباید در ورزش کشور کار موازی صورت گیرد وظیفه ما شتاب دادن به انجام بهینه ماموریت های ورزش و دستگاه متولی است.

کد مطلب 4209262
زینب حاجی حسینی

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