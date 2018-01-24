ژاپن حریف ایران برای کسب جایگاه پنجم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال کشورمان بعد از قبول دو شکست برابر تیم‌های کره جنوبی‌ و عربستان و یک پیروزی مقابل تیم عمان، به عنوان تیم سوم جدول مرحله دوم باید برای کسب رتبه پنجم آسیا به مصاف تیم ژاپن برود.

هندبالیست‌های کشورمان در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی آسیا موفق به شکست تیم ژاپن شده بودند و امیدوارند بتوانند در آخرین مسابقه خود، با کسب پیروزی برابر این تیم آسیایی شرقی، رتبه پنجم این رقابت‌ها را از آنِ خود کنند.

با پایان یافتن مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی هندبال آسیا، چهار تیم عربستان، بحرین، قطر و کره جنوبی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

جدول رده‌بندی کامل مرحله دوم رقابت‌ها به این ترتیب است:

گروه اول

۱. عربستان با ۶ امتیاز

۲. کره جنوبی با ۴ امتیاز

۳. ایران با ۲ امتیاز

۴. عمان بدون امتیاز

گروه دوم

۱. قطر با ۶ امتیاز

۲. بحرین با ۴ امتیاز

۳. ژاپن با ۲ امتیاز

۴. امارات بدون امتیاز

برنامه کامل رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا برای کسب عناوین پنجم تا چهاردهم به این ترتیب می‌باشد:

رتبه پنجم و ششم

* ایران - ژاپن

رتبه هفتم و هشتم

* عمان - امارات

رتبه نهم و دهم

* چین - ازبکستان

رتبه یازدهم و دوازدهم

* هند ـ استرالیا

رتبه سیزدهم و چهاردهم: بنگلادش ـ نیوزیلند

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ دی ماه لغایت ۸ بهمن ماه در سوآن کره جنوبی برگزار می‌شود.