مرحله تکمیل اطلاعات زائران حج ۹۷ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان حج و زیارت با اعلام آغاز مرحله تکمیل اطلاعات زائران حج سال ۹۷، از آنان خواست برای حضور در همه مراحل این سفر روحانی آمادگی داشته باشند.

وحید اسکندری ضمن تبریک توفیق تشرف هموطنان زائر به حج سال ۹۷ در این باره گفت: مرحله تکمیل اطلاعات زائران متقاضی تشرف به حج ۹۷ از امروز (چهارشنبه) آغاز شده و هموطنانی که فیش واریزی ودیعه تشرف به حج را تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۵ در اختیار دارند، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی http://reserve.haj.ir اطلاعات اولیه خود را کامل کنند.

اسکندری افزود: بدیهی است پس از تکمیل اطلاعات اولیه زائران، مرحله معاینات پزشکی و سپس معرفی به کاروانها آغاز خواهد شد که هموطنان زائر باید برای این مراحل آمادگی کامل را داشته باشند.

وی از علاقمندان به تشرف در سال ۹۷ خواست برای اطلاع از پیام ها و دستورالعمل های سازمان حج و زیارت و برنامه هایش قبل از سفر معنوی حج، پس از تکمیل اطلاعات در سامانه، عضو کانال ارتباطی با زایر شوند.

اسکندری اعلام کرد: به این منظور کانالی ویژه زائران حج سال ۹۷ راه اندازی شده که همه اطلاعیه ها، پیام ها و دستورالعمل ها در آن منتشر خواهد شد و زائران عزیز می توانند با مراجعه به این کانال از تازه ترین اخبار سفر معنوی حج مطلع شوند.

سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان حج و زیارت از دارندگان فیش ودیعه گذاری با تاریخ یاد شده خواست؛ مرحله تکمیل اطلاعات را که از روز چهارشنبه آغاز شده به روزهای پایانی محول نکنند تا مسیربرنامه ریزی برای عزیمت ایشان حج ۹۷ تسریع گردد.

وی در خاتمه انجام حجی مقبول و عزتمندانه را برای کلیه حجاج سال آتی خواستار شد.