  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

وزیر خارجه بحرین: ایران رفتار خود را تغییر دهد!

وزیر خارجه بحرین: ایران رفتار خود را تغییر دهد!

وزیر خارجه بحرین در حالی که آل خلیفه خواسته های برحق مردم این کشور را سرکوب می کند درباره ایران موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «خالد بن احمد» وزیر خارجه آل خلیفه در نشستی با عنوان برقراری توازن در خاورمیانه در داووس ادعا کرد: ایران باید رفتار خود تغییر دهد و بخشی از ائتلاف بین‌المللی در محافظت از منطقه باشد.

وی مدعی شد: بی اعتمادی به ایران وجود دارد. از یک سو ایرانی وجود دارد که ملت، فرهنگ و تاریخ آنرا می شناسیم و در سوی دیگر وضع کنونی از سال ۱۹۷۹ ایجاد شده است.

شایان ذکر است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات نیز ادعاهای مشابهی در نشست داووس علیه ایران مطرح کرده بودند.

کد مطلب 4209323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها