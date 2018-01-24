وزیر خارجه بحرین: ایران رفتار خود را تغییر دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «خالد بن احمد» وزیر خارجه آل خلیفه در نشستی با عنوان برقراری توازن در خاورمیانه در داووس ادعا کرد: ایران باید رفتار خود تغییر دهد و بخشی از ائتلاف بین‌المللی در محافظت از منطقه باشد.

وی مدعی شد: بی اعتمادی به ایران وجود دارد. از یک سو ایرانی وجود دارد که ملت، فرهنگ و تاریخ آنرا می شناسیم و در سوی دیگر وضع کنونی از سال ۱۹۷۹ ایجاد شده است.

شایان ذکر است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان، انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات نیز ادعاهای مشابهی در نشست داووس علیه ایران مطرح کرده بودند.