به گزارش خبرگزاری مهر چهارمین دوره کارگاه‌های آموزشی، توجیهی «ازدواج در عصر یخبندان» برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری کارگاه‌های ازدواج در عصر یخبندان، فراهم کردن بستری مناسب برای ازدواج جوانان با بهره‌گیری از روش‌های علمی و کمک اساتید حوزه خانواده است.

پیش از این سه دوره کارگاه‌های ازدواج در عصر یخبندان در موسسه فرهنگی سرچشمه برگزار شده و نتایج قابل قبولی داشته است.

این کارگاه‌ها، که با حضور کارشناس مشاور حوزه خانواده و همراهی خانواده دختران و پسرانی که علاقه‌مند به ازدواج بر مبنای معیارهای علمی بوده است، منجر به آشنایی و ازدواج تعداد زیادی از جوانان شد.

چهارمین دوره کارگاه‌های ازدواج در عصر یخبندان طی سه جلسه که اولین جلسه آن روز پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود.

ساعت برگزاری این کارگاه‌ها از ۱۴ تا ۱۶ خواهد بود و شرکت عموم علاقه‌مندان در آن آزاد و رایگان است.