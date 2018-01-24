۵۰ خانه ورزش روستایی تا دهه فجر افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسدی عصر چهارشنبه در نشست خبری خود، حاشیه‌نشینی را یکی از معضلات روز جامعه دانست و اظهار داشت: متاسفانه کمبود امکانات در روستاها اصلی‌ترین علت حاشیه نشینی در شهرها و مهاجرت بی‌رویه از روستاها است که مشکلات اجتماعی بسیاری را به همراه دارد و به ‌همین دلیل جلوگیری از این مهاجرت‌ها از اقدامات جهادی به حساب می‌آید.

وی رویکرد هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان را ایجاد امکانات ورزش در روستاهای کم‌بضاعت عنوان کرد و ادامه داد: در راستای این رویکرد و با توجه به توصیه‌های مسئولان از جمله مقام معظم رهبری، اهدافی را برای این هیات در نظر گرفتیم که به ۳ دسته کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف می‌شود و خوشبختانه تا امروز در نیل به این اهداف موفق بوده‌ایم.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان به ارائه گزارش از اقدامات این هیئت در سال‌های اخیر پرداخت و بیان کرد: خوشبختانه در راستای اهداف میان‌مدت به جایی رسیدیم که طبق آمار بیمه‌ای، امروز بالغ بر ۳۲ هزار تن ورزشکار روستایی داریم و اگر چالش‌های شهری و روستایی نبود، این رقم بایستی به ۱۰۰ هزار تن می‌رسید.

وی افزود: برگزاری نخستین المپیاد بازی‌های بومی محلی در شاهین‌شهر و در سطح ملی با شرکت نزدیک به ۱۳۰۰ تن از ورزشکاران، داوران و دست‌اندرکاران، برگزاری ۹ دوره المپیاد فوتبال ساحلی روستایی طی ۹ سال اخیر و به صورت سالیانه، شرکت در ۱۵ برنامه ملی در استان‌های کردستان، مرکزی، یزد، خوزستان، و هرمزگان و کسب مقام‌های اول تا سومی این برنامه‌ها در رشته‌های مختلف، برگزاری کلاس‌های مربیگری درجه ۳ بای‌های بومی محلی که هم‌اکنون در شهرستان فلاورجان و با همکاری سپاه منطقه و با شرکت ۱۰۰ تن از بانوان و آقایان در حال برگزاری‌ است و غیره گوشه‌ای از اقدامات هیات ورزش‌ روستایی و بازی‌های بومی‌محلی در سال‌های اخیر است.

اسدی به تشریح برنامه‌های هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی‌محلی در استان پرداخت و بیان کرد: برنامه ما این است که در هر روستا یک مجموعه ورزشی داشته باشیم تا ساکنان روستا برای ورزش کردن مجبور نباشند از روستایی به روستای دیگر سفر کنند و در همین راستا، در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ خانه ورزش روستایی در روستاهای اطراف اصفهان افتتاح شد.

وی از افتتاح ۵۰ خانه ورزش روستایی تا پایان دهه فجر ۹۶ خبر داد و افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش‌های صورت گرفته بنا داریم تا پایان دهه فجر امسال تعداد ۵۰ باب خانه روستایی در روستاهای شهرستان‌های فریدونشهر، سمیرم، تیران و کرون، آران و بیدگل، کاشان، اردستان، مبارکه، سمیرم، نجف‌آباد، فلاورجان و روستاهای شرق اصفهان راه‌اندازی کنیم که از این تعداد ۱۹ باب، فردا پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان از مشکلات روستاها گفت و ادامه داد: متاسفانه توجه‌های لازم و شایسته، به روستاها و ورزش‌های روستایی که خود در بر دارنده منش‌های بزرگوارنه و دارای ریشه‌هایی کهن در فرهنگ ایران زمین هستند نمی‌شود؛ به عنوان مثال برای ۹۰ دقیقه بازی فوتبال، تحلیل‌های قبل و بعد بازی و صحبت‌های پیرامون آن آنتن‌ها، صفحات روزنامه‌ها و سایت‌های خبری را پر می‌کند اما برای ورزش‌های روستای کمترین توجه‌ها نمی‌شود. ورزش‌هایی که جدا از بحث تفریح، تندرستی و سرگرمی، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را نیز به ما گوشزد می‌کند مثلا در هیچ ورزشی در دنیا دیده نمی‌شود که نفر نخست، نفر دوم را بر دوش خود سوار و حرکت کند اما در کشتی کمرگیر این رسم و منش بزرگوارانه نمود دارد.

وی با بیان اینکه گنج‌های ورزش، از روستاها استخراج می‌شود، افزود: پتانسیل‌هایی در روستاها وجود دارد که اگر به آنها بها داده شود روستائیان، می‌توانند خود را به خوبی اثبات کنند و ما نیز تلاش‌مان بر همین بهادهی‌ استوار است و مفتخر هستیم که ۴۰ درصد از امکانات هیات را به سمت ورزش بانوان سوق داده‌ایم.

اسدی هم‌چنین درباره برنامه‌های بعدی این هیات گفت: ما برنامه‌های خوبی را برای آینده در نظر داریم که مهمترین آن برای هفته اصفهان و در اردیبهشت‌ سال آینده است که قرار است با همکاری شهرداری اصفهان، در کاروانسرای مادرشاه برنامه بسیار خوبی برگزار کنیم. همچنین جام رسانه در هفته اصفهان و چند برنامه تا پایان سال در نظر داریم که جزئیات آن در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر علی صفایی، دبیر هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی درباره برنامه‌های هیات تا پایان سال افزود: پس از افتتاح ۵۰ باب خانه ورزش روستایی، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه جشنواره «دا» در شهرستان مبارکه که ویژه ۳ نسل از بانوان است را برگزار خواهیم کرد.

همچنین مهری السادات امین جواهری، نایب رییس بانوان هیئت درباره اقدامات هیات در حوزه بانوان اظهار داشت: خوشبختانه ۴ درصد از امکانات هیات در حوزه بانوان به کار گرفته شده و تاکنون برنامه‌هایی برای بانوان، شاغل، بازینشسته، دانشجو، دانش‌آموز وغیره انجام شده و در سال گذشته و سال جاری ۳ دوره از این برنامه‌ها اجرا شده و ۲ دوره دیگر نیز تا پایان سال در ۱۲ بهمن و ۳ اسفند برگزار خواهد شد.