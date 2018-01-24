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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی اصفهان:

۵۰ خانه ورزش روستایی تا دهه فجر افتتاح خواهد شد

۵۰ خانه ورزش روستایی تا دهه فجر افتتاح خواهد شد

اصفهان - رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی اصفهان از افتتاح ۵۰ خانه روستایی تا دهه فجر امسال خبر داد و گفت: با افتتاح این ۵۰ خانه، تعداد خانه‌های روستایی استان به ۱۹۲ باب می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسدی عصر چهارشنبه در نشست خبری خود، حاشیه‌نشینی را یکی از معضلات روز جامعه دانست و اظهار داشت: متاسفانه کمبود امکانات در روستاها اصلی‌ترین علت حاشیه نشینی در شهرها و مهاجرت بی‌رویه از روستاها است که مشکلات اجتماعی بسیاری را به همراه دارد و به ‌همین دلیل جلوگیری از این مهاجرت‌ها از اقدامات جهادی به حساب می‌آید.

وی رویکرد هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان را ایجاد امکانات ورزش در روستاهای کم‌بضاعت عنوان کرد و ادامه داد: در راستای این رویکرد و با توجه به توصیه‌های مسئولان از جمله مقام معظم رهبری، اهدافی را برای این هیات در نظر گرفتیم که به ۳ دسته کوتاه‌مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف می‌شود و خوشبختانه تا امروز در نیل به این اهداف موفق بوده‌ایم.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان به ارائه گزارش از اقدامات این هیئت در سال‌های اخیر پرداخت و بیان کرد: خوشبختانه در راستای اهداف میان‌مدت به جایی رسیدیم که طبق آمار بیمه‌ای، امروز بالغ بر ۳۲ هزار تن ورزشکار روستایی داریم و اگر چالش‌های شهری و روستایی نبود، این رقم بایستی به ۱۰۰ هزار تن می‌رسید.

وی افزود: برگزاری نخستین المپیاد بازی‌های بومی محلی در شاهین‌شهر و در سطح ملی با شرکت نزدیک به ۱۳۰۰ تن از ورزشکاران، داوران و دست‌اندرکاران، برگزاری ۹ دوره المپیاد فوتبال ساحلی روستایی طی ۹ سال اخیر و به صورت سالیانه، شرکت در ۱۵ برنامه ملی در استان‌های کردستان، مرکزی، یزد، خوزستان، و هرمزگان و کسب مقام‌های اول تا سومی این برنامه‌ها در رشته‌های مختلف، برگزاری کلاس‌های مربیگری درجه ۳ بای‌های بومی محلی که هم‌اکنون در شهرستان فلاورجان و با همکاری سپاه منطقه و با شرکت ۱۰۰ تن از بانوان و آقایان در حال برگزاری‌ است و غیره گوشه‌ای از اقدامات هیات ورزش‌ روستایی و بازی‌های بومی‌محلی در سال‌های اخیر است.

اسدی به تشریح برنامه‌های هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی‌محلی در استان پرداخت و بیان کرد: برنامه ما این است که در هر روستا یک مجموعه ورزشی داشته باشیم تا ساکنان روستا برای ورزش کردن مجبور نباشند از روستایی به روستای دیگر سفر کنند و در همین راستا، در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۹ خانه ورزش روستایی در روستاهای اطراف اصفهان افتتاح شد.

وی از افتتاح ۵۰ خانه ورزش روستایی تا پایان دهه فجر ۹۶ خبر داد و افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش‌های صورت گرفته بنا داریم تا پایان دهه فجر امسال تعداد ۵۰ باب خانه روستایی در روستاهای شهرستان‌های فریدونشهر، سمیرم، تیران و کرون، آران و بیدگل، کاشان، اردستان، مبارکه، سمیرم، نجف‌آباد، فلاورجان و روستاهای شرق اصفهان راه‌اندازی کنیم که از این تعداد ۱۹ باب، فردا پنج‌شنبه ۵ بهمن ماه افتتاح خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی استان از مشکلات روستاها گفت و ادامه داد: متاسفانه توجه‌های لازم و شایسته، به روستاها و ورزش‌های روستایی که خود در بر دارنده منش‌های بزرگوارنه و دارای ریشه‌هایی کهن در فرهنگ ایران زمین هستند نمی‌شود؛ به عنوان مثال برای ۹۰ دقیقه بازی فوتبال، تحلیل‌های قبل و بعد بازی و صحبت‌های پیرامون آن آنتن‌ها، صفحات روزنامه‌ها و سایت‌های خبری را پر می‌کند اما برای ورزش‌های روستای کمترین توجه‌ها نمی‌شود. ورزش‌هایی که جدا از بحث تفریح، تندرستی و سرگرمی، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی را نیز به ما گوشزد می‌کند مثلا در هیچ ورزشی در دنیا دیده نمی‌شود که نفر نخست، نفر دوم را بر دوش خود سوار و حرکت کند اما در کشتی کمرگیر این رسم و منش بزرگوارانه نمود دارد.

وی با بیان اینکه گنج‌های ورزش، از روستاها استخراج می‌شود، افزود: پتانسیل‌هایی در روستاها وجود دارد که اگر به آنها بها داده شود روستائیان، می‌توانند خود را به خوبی اثبات کنند و ما نیز تلاش‌مان بر همین بهادهی‌ استوار است و مفتخر هستیم که ۴۰ درصد از امکانات هیات را به سمت ورزش بانوان سوق داده‌ایم.

اسدی هم‌چنین درباره برنامه‌های بعدی این هیات گفت: ما برنامه‌های خوبی را برای آینده در نظر داریم که مهمترین آن برای هفته اصفهان و در اردیبهشت‌ سال آینده است که قرار است با همکاری شهرداری اصفهان، در کاروانسرای مادرشاه برنامه بسیار خوبی برگزار کنیم. همچنین جام رسانه در هفته اصفهان و چند برنامه تا پایان سال در نظر داریم که جزئیات آن در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر علی صفایی، دبیر هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی درباره برنامه‌های هیات تا پایان سال افزود: پس از افتتاح ۵۰ باب خانه ورزش روستایی، در تاریخ ۲۷ بهمن ماه جشنواره «دا» در شهرستان مبارکه که ویژه ۳ نسل از بانوان است را برگزار خواهیم کرد.

همچنین مهری السادات امین جواهری، نایب رییس بانوان هیئت درباره اقدامات هیات در حوزه بانوان اظهار داشت: خوشبختانه ۴ درصد از امکانات هیات در حوزه بانوان به کار گرفته شده و تاکنون برنامه‌هایی برای بانوان، شاغل، بازینشسته، دانشجو، دانش‌آموز وغیره انجام شده و در سال گذشته و سال جاری ۳ دوره از این برنامه‌ها اجرا شده و ۲ دوره دیگر نیز تا پایان سال در ۱۲ بهمن و ۳ اسفند برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4209333

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