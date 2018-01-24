پیروزی خودروسازان مقابل ته جدولی ها/ گنبدی ها شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۵ با جدال خودروسازان مقابل دو تیم انتهای جدول آغاز شد.

در چارچوب این دیدارها پیکان توانست به راحتی و در سه ست متوالی از سد رعد پدافند کاشان عبور کند تا نماینده کاشان همچنان با هشت امتیاز در انتهای حدول جا خوش کند.

در دیگر دیدار همزمان نارنجی پوشان تهران در حالی که حریف محروم از حمایت تماشاگرانش بود، سه بر دو به پیروزی رسیدند.

همچنین امروز تیم شمس در مصاف با هاوش گنبد به برتری دست یافت.

نتیجه دیدارهای هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر به شرح زیر است:

* پیکان تهران ۳ - رعد پدافند کاشان صفر

* سایپا ۳ - ۲ ساری ۲۱

* شمس ۳ - هاوش گنبد یک

* شهرداری تبریز ۳ - شهرداری ارومیه یک

* شهرداری ورامین ۲ - ۳ خاتم اردکان

* کاله مازندران ۱ -۳ بانک سرمایه