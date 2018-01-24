به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی هاشمی عصر چهارشنبه در برنامه افتتاح ۱۶ پروژه آبرسانی روستایی به صورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرو گفت: استان همدان با ۶۲۰ هزار نفر جمعیت در روستاها دارای نسبت جمعیت ۳۶ درصدی نسبت به کل جمعیت استان است و این در حالی است که جمعیت روستانشین کشور ۲۶ درصد کاهش دارد.

وی با اشاره به وجود یک‌هزار و ۶۲ روستا در استان همدان و زندگی ۱۹۰ هزار خانوار در این روستاها، گفت: ۷۷۳ روستا معادل ۸۵ درصد جمعیت روستاهای استان همدان زیرپوشش آبفای روستایی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۷ هزار مشترک زیرپوشش آب و فاضلاب روستایی استان همدان هستند.

وی ضریب بهره مندی آب آشامیدنی سالم در روستاهای استان همدان را ۷۲.۶۲ درصد عنوان کرد و گفت: تا سال ۱۳۹۹ میزان بهره‌مندی روستاها از آب سالم به ۸۲.۲ درصد خواهد رسید.

هاشمی با اشاره به اینکه سالانه بخش عمده ای از اعتبارات استانی به تامین آب روستایی اختصاص می یابد، عنوان کرد: آبرسانی در ۵۳۱ روستا انجام و ۳۶۵ مورد منابع آب به صورت عملیاتی تامین خواهد شد.

وی از اجرای ۸۹۰ کیلومتر خط انتقال آب همراه با نصب ۲۴۶ باب مخزن ۵۰ هزار مترمکعبی در روستاهای استان همدان خبر داد و گفت: ۴۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان عنوان کرد: طی سال جاری ۲۱ روستای استان همدان از طریق تانکر آبرسانی می‌شود.

وی عنوان کرد: به دلیل کاهش بارش‌ها طی سال جاری؛ در سال آینده ۵۰ درصد منابع آبی در روستاها که از طریق چاه دستی با عمق کم تامین می‌شود با چالش کم آبی مواجه خواهند شد.