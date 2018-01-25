جدال کردستان واصفهان برای بقا در لیگ/تیم کردستان دروازبان جذب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور روز جمعه در سه شهر سنندج، لارستان و بهبهان پیگیری خواهد شد.

تیم شهید چمران لارستان از مدعیان عنوان قهرمانی و نماینده ایران در مسابقات غرب آسیا هفته گذشته مقابل تاسیسات دریایی تهران شکست خورد و همین مسئله اندکی شاگردان نشمین شافعان را از کورس قهرمانی عقب گذاشت.

این تیم با نتایجی که تا هفته گذشته کسب کرد به رده سوم جدول سقوط کرد و در این هفته برای ماندن در کورس قهرمانی در مقابل شهرداری شاهین شهر رده چهارمی قرار می گیرد و ممکن است کار سختی را در پیش داشته باشد.

در دیگر بازی این هفته نیز تیم نفت و گاز گچساران به بهبهان می رود و در مقابل تیم بهمن این شهر قرار می گیرد.

تیم گچساران در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد و ممکن است کار سختی را مقابل تیم قعر جدولی بهمن بهبهان نداشته باشد اما باتوجه به نتایج کسب شده در جدول تیم بهبهان دو بازیکن و مربی جدید را به تیم اضافه کرده است و انگیزه زیادی برای برد دارد.

در یکی دیگر از بازی های این هفته که نتیجه آن ممکن است سرنوشت تیم های سقوط کننده را رقم بزند تیم هیات کردستان میزبان هیات اصفهان خواهد بود.

تیم هیات هندبال کردستان در دور رفت حریف اصفهانی خود را شکست داده بود و با توجه به شرایط پیش آمده در جدول دو امتیاز این بازی نقش بسزایی برای بقا تیم برنده در لیگ دارد.

تیم کردستان با هیات اصفهان در جدول رده بندی هم امتیاز هستند و تفاضل گل بیشتر تیم اصفهان آن ها را در رده پنجم و کردستان را در رده ششم قرار داده است.

مصدوم شدن دروازبان اصلی تیم کردستان در پایان نیم فصل اول کار را برای بازیکنان این تیم در دور برگشت سخت کرد و همین موجب شد برای دو بازی باقی مانده دروازبان جدیدی را به ارنج تیم اضافه کنند.

مهسا نور شمس دروازبان اهل استان اصفهان چند روز پیش با هیات استان قرارداد خود را امضا کرد و در بازی های مقابل هیات اصفهان و بهمن بهبهان به عنوان دروازبان تیم را همراهی می کند.