تیلرسون پیشنهاد کرد منطقه حائل ۳۰ کیلومتری در مرز سوریه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوشاوغلو نخست وزیر ترکیه امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در دیدار (چند روز گذشته) با من پیشنهاد ایجاد منطقه حائل ۳۰ کیلومتری در مرز ترکیه و سوریه را ارائه کرد.
لازم به ذکر است، چاوشاوغلو سه شنبه گذشته با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود در پاریس پایتخت فرانسه دیدار و گفتگو کرد.
منابع رسانه ای عملیات جاری ارتش ترکیه در خاک سوریه موسوم به «شاخه زیتون» را از مهمترین موضوعات مورد بحث میان وزرای خارجه دو کشور اعلام کرده بودند.
نظر شما