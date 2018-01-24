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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

مدیرکل گمرک استان سمنان:

۲۱هزار تن کالا به استان سمنان وارد شده است

۲۱هزار تن کالا به استان سمنان وارد شده است

سمنان - مدیرکل گمرک استان سمنان بابیان اینکه در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۲۱هزار تن کالا وارد استان شده است، گفت: ارزش این کالاها ۵۷میلیون دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به آمار واردات و صادرات گمرک استان سمنان در ۱۰ ماهه گذشته، تأکید کرد: در این مدت ۲۱هزار تن کالا باارزش ۵۷ میلیون دلار شامل ادوات کشاورزی، صنعتی، ماشین‌آلات، مواد اولیه کارخانه‌ها و ... وارد شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی اما ۳۴۰هزار تن کالا به ارزش ۱۵۰میلیون دلار نیز صادرشده که عمده این محصولات، کولر، ماشین‌آلات صنعتی، الکتروموتور، قطعات خودرو، محصولات خوراکی و مواد غذایی و ... بوده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری با افزایش ۲۹درصدی صادرات چه ازلحاظ دلاری و چه حجمی و همچنین کاهش ۲۸ درصدی واردات ازنظر حجمی و افزایش ۵۷درصدی ازنظر دلاری مواجه بوده‌ایم که تراز خوبی به گمرک استان بخشیده است.

سعد الدین بیان کرد: محصولات استان سمنان به ۴۵کشور دنیا شامل حوزه خلیج‌فارس، افغانستان، اتیوپی، عراق، و ده‌ها کشور بوده و مبدأ محصولات واردشده به استان چین، آلمان، روسیه، فرانسه و ... بوده‌اند.

وی افزود: درآمدهای گمرک استان سمنان در ۱۰ ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال پیش، ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.

کد مطلب 4209362

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