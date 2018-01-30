کلید کشتارگاه گنبد در دست بخش خصوصی است/ ۱۵ ماه مهلت تا افتتاح

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهین نورافروز: حدود هشت سال از وعده احداث کشتارگاه صنعتی در گنبدکاووس می گذرد و این طرح در حالی هنوز اجرایی نشده که شرق استان گلستان دومین میدان تبادل دام در کشور به شمار می رود.

نگاهی گذرا به تاریخچه احداث این کشتارگاه در گنبد کاووس نشان می‌دهد، این طرح در سال ۸۸ حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی در سال ۹۰ و در حالی که راکد مانده بود و شهرداری هم توان اجرای آن را نداشت، به بخش خصوصی واگذار شد.

بسیاری بر این باور بودند با واگذاری به بخش خصوصی این کشتارگاه به مراحل پایانی نزدیک می‌شود. با این حال تا ۱۹ خرداد ۹۳ که محمد حمیدی فرماندار وقت گنبد کاووس اعلام کرد این شهر همچنان کشتارگاه صنعتی ندارد، تغییر چندانی در روند احداث این پروژه انجام نشد. حمیدی آن زمان اعلام کرد چنانچه سرمایه‌گذار جدیدی پیدا شود، فرمانداری آماده واگذاری و حمایت از وی خواهد بود.

از آن زمان تا کنون این طرح به رغم نیاز شدید شرق استان به کشتارگاه صنعتی، این طرح پیشرفت فیزیکی نداشته و همچنان بلاتکلیف مانده است. ذبح دام‌ هم به همین دلیل در کشتارگاه قدیمی آزادشهر که تجهیزات پیشرفته و لازم را ندارد، انجام می‌شود.

چندی پیش فرهاد شکیب معاون فرماندار گنبد کاووس هم با اشاره به برخی مشکلات بهداشتی کشتار سنتی و عدم استفاده بهینه از اجزاء کشتار، گفته بود که تنها کشتارگاه سنتی فعال در شرق استان کشتارگاه آزادشهر است.

وی گفته بود که فقدان شرایط کافی در کشتارگاه آزادشهر ممکن است شهرستان را به سمت کشتار بدون مجوز سوق دهد و وجود برخی نگرانی‌های صنفی از بابت اجرای طرح و مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی ممکن است زمان اجرا را به دو سال بکشاند، اما تلاش ما بر اجرای هر چه زودتر این طرح با رفع موانع است.

احداث کشتارگاه صنعتی گنبد تا ۱۵ ماه آینده

حالا فرماندار ویژه گنبد کاووس خبر از اجرای طرح جدی کشتارگاه صنعتی مدرن با سرمایه گذاری بخش خصوصی را داده و گفته که برای احداث آن ۲۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است.

عبدالقدیر کریمی با بیان اینکه کشتارگاه صنعتی یکی از نیازهای فوری و ضروری منطقه شرق استان است، به خبرنگار مهر گفت: براساس تصمیم اتخاذ شده، قرار است در مدت اجرای طرح کشتارگاه صنعتی، کشتار دام‌ها به آزاد شهر منتقل شود.

وی افزود: کارگاه عملیات اجرایی این طرح تجهیز شده، ولی آغاز عملیات اجرایی آن به دلیل برخی مشکلات ازجمله مشکلات کشتارگاه فعلی، به تعویق افتاده است.

کریمی اضافه کرد: کشتارگاه دام شهرداری آزادشهر برخی اشکالات و کمبود امکانات دارد که با تلاش شهرداری این شهر و ارسال برخی امکانات این کمبودها تا زمان احداث کشتارگاه جدید رفع خواهد شد.

وی، حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و مورد نیاز منطقه را از رویکردهای دولت و مدیران استانی و شهرستانی دانست و گفت: کشتارگاه صنعتی دام از نیازهای شهرستان‌های شرق استان است و در مدت ۱۵ ماه آینده احداث و به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: اداره دامپزشکی، مرکز بهداشت، محیط زیست، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه قصابان گنبدکاووس و سرمایه‌گذاران احداث کشتارگاه صنعتی دام در جلسات متعدد حضور داشتند و آمادگی خود را برای تسریع در اجرای طرح اعلام کردند.

تعلل در احداث کشتارگاه گنبد دیگر جایز نیست

برای بررسی بیشتر وضعیت فعلی کشتارگاه آزادشهر و احداث کشتارگاه جدید به سراغ مسئول نظارت بر کشتارگاه‌های اداره کل دامپزشکی استان رفتیم، که وی مصرانه بر احداث سریع کشتارگاه جدید در موعد تعیین شده تاکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: تعلل در احداث کشتارگاه مدرن صنعتی شرق استان دیگر جایز نیست. با توجه به میزان بالای خرید و فروش دام در میدان دام گنبد که دومین میدان بزرگ دام کشور محسوب می‌شود، ضروری است هر چه سریع‌تر با حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی، طرح احداث کشتارگاه صنعتی شرق استان به نتیجه برسد

محمد حسین مسلمی افزود: هر چقدر کشتارگاه‌ها به میدان‌های دام نزدیک‌تر باشد، امکان انتقال بیماری به صفر کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: با توجه به میزان بالای خرید و فروش دام در میدان دام گنبد که دومین میدان بزرگ دام کشور محسوب می‌شود، ضروری است هر چه سریع‌تر با حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی، طرح احداث کشتارگاه صنعتی شرق استان به نتیجه برسد.

مسلمی ادامه داد: با احداث نشدن کشتارگاه علی آباد و به تعویق افتادن کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس ذبح دام‌ به کشتارگاه فعلی آزاد شهر متقل شده است، چرا که به دلیل دوری مسافت امکان ذبح این دام‌ها در کشتارگاه صنعتی اینچه برون امکان‌پذیر و مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: در حال حاضر به غیر از آزادشهر، در شهرستان‌های خان ببین و مراه تپه نیز کشتارگاه سنتی وجود دارد که سهم کمتری نسبت به آزادشهر در ذبح دام دارند.

مسئول نظارت بر کشتارگاه‌های استان، بابیان اینکه تا زمان احداث کشتارگاه صنعتی جدید امکان تجمیع این کشتارگاه‌ها وجود ندارد، گفت: امیدواریم طرح احداث کشتارگاه صنعتی گنبد این بار همانند سابق و مثل کشتارگاه علی‌آباد بر روی کاغذ باقی نماند، تا با افتتاح آن به سرعت اقدام به تعطیلی کشتارگاه‌های سنتی کنیم.

مسلمی کشتارگاه جدید را بیشتر از هفت هزارمتر مربع اعلام کرد و گفت: با افتتاح این کشتارگاه تخمین زده می‌شود که روزانه ۱۰۰ راس گاو و گوساله، یک هزار راس گوسفند و بز برای شرق استان کشتار شود.

سهم شهرداری گنبد در احداث کشتارگاه اعلام نشده است

از آنجا که به گفته مسئولان، اجرای این طرح تنها با حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی امکان پذیر است، مشاور سرمایه گذار کشتارگاه شرق استان در رابطه با شرایط ایجاد این سرمایه‌گذاری به خبرنگار مهر گفت: قراراست این کشتارگاه در کیلومتر پنج جاده روستای حسن آباد بین گنبد و مینودشت ساخته شود و تمامی هزینه‌های صفر تا صد آن برعهده سرمایه‌گذار است.

حمید رضا دنکوب افزود: در حال حاضر رایزنی‌ها با شهرداری گنبد برای اجرای این طرح انجام شده، اما هنوز سهم شهرداری برای حضور در این طرح اعلام نشده است.

دنکوب ادامه داد: اعطای زمین کشتارگاه برعهده شهرداری است و چنانچه توان مالی شهرداری اجازه دهد، می‌تواند سهمی در ساخت و یا توسعه کشتارگاه جدید نیز داشته باشد.

وی با بیان اینکه گلستان نیازمند احداث سه کشتارگاه برای ذبح دام است، گفت: کشتارگاه صنعتی اینجه برون بخشی از نیازهای بازار را تامین می‌کند، اما در کنار کشتارگاه صنعتی گنبد کاووس، گلستان نیازمند احداث کشتارگاه سوم نیز هست.

به گفته وی احداث کشتارگاه صنعتی به تنهایی توجیح اقتصادی ندارد و به همین دلیل برخی سرمایه‌گذارن از احداث آن در شرق استان منصرف شده‌اند.

در حالی که هشت سال از وعده‌های پی درپی احداث این مجتمع صنعتی در گنبد کاووس می‌گذرد و مسئولان این شهرستان بر احداث فاز اول تا ۱۵ ماه آینده تاکید دارند، اما همچنان نگرانی‌ها به ثمر نرسیدن این طرح در موعد اعلام شده به قوت خود باقی است.