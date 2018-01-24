پیروزی پتروشیمی و نفت در سومین دیدار/ جنوبی ها در یک قدمی فینال

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم‌های مهرام و پتروشیمی در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال امروز در تهران و در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن شاگردان مهران شاهین‌طبع در تیم پتروشیمی حریف خود را با نتیجه ۹۴ بر ۸۸ شکست دهند.

کوارتر نخست این بازی با برتری ۳۵ بر ۲۷ پتروشیمی همراه بود اما در کوارتر دوم، شاگردان مصطفی هاشمی موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ صاحب برتری شوند؛ آنها در کوارتر دوم نیز به برتری ۲۱ بر ۱۷ دست یافتند، اما نتیجه کوارتر چهارم را ۱۵ به ۲۱ واگذار کردند تا در نهایت بازنده بازی باشند.

پتروشیمی در حالی در دیدار امروز صاحب برتری شد که در دیدار اول نیمه نهایی نیز به برتری دست یافته بود، اما در دیدار دوم متحمل شکست شد.

در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال دو تیم نفت آبادان و شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند. در این بازی نفت با نتیجه ۷۷ بر ۶۹ مقابل میزبان خود به برتری دست یافت. این دومین برد نفت در این مرحله بود.

دیدار چهارم تیم‌های مهرام با پتروشیمی و نفت برابر شهرداری تبریز در مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال فردا برگزار می‌شود. پتروشیمی و نفت در صورت پیروزی در دیدارهای فردا راهی مرحله فینال خواهند شد.