خوزستان توان کشت در ۳ فصل را دارد/آب باید در خدمت مردم استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری عصر امروز در شورای اداری استان خوزستان اظهار کرد: مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) برای این است که در سطح جهان پرچم جهانی «لااله‌الاالله - محمدا رسول‌الله - علی ولی‌الله» برقرار باشد.

وی افزود: با ما جنگیدند و جنگ سختی هم بود ولی الحمدالله به لطف خدا و عنایات امام زمان و همچنین کمک‌های مسئولان خطر این جنگ ها را به خودشان برگرداندیم و الحمدالله اکنون در یک حال خیلی نگران‌کننده‌ای نیستیم. اکنون وضعیت تحت کنترل است ولی نگران‌کننده نیست؛ البته دشمن مدام در حال برنامه‌ریزی برای ظهور صحنه‌های جدید مثلاً راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای گوناگون است.

امام‌جمعه اهواز با اشاره به گرایش‌های سیاسی و تجزیه‌طلبی به عنوان اهداف دشمن در راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: این مسئله اقتضا می‌کند که هوشیار باشیم و دشمن را کم حساب نکرده و درصدد کنترل آن نیز باشیم. بدون هیچ تردیدی، مهم‌ترین مسئله برای استان خوزستان عبارت است از اینکه این مقدار آبی را که خدای تبارک‌وتعالی به عنوان نزولات آسمانی و رحمت نازل می‌فرمایند باید در خدمت مردم و منطقه‌ای باشد که سایر شرایط را دارند و محتاج هم هستند.

آیت‌الله جزایری افزود: بسیاری از مردم خوزستان پیشه کشاورزی دارند، در خوزستان سه فصل کشت امکان‌پذیر است و از نظر انرژی آفتاب و حاصلخیزی در حال عادی هم دو فصل کشت را داریم.

وی با اشاره به اینکه اگر آب در خوزستان بماند میزان کارآمدی و بهره‌مندی آن چندین برابر است، یادآور شد: در استان خوزستان سه فصل کشت میسر و در دامغان فقط یک‌فصل کشت امکان‌پذیر هست؛ بنابراین ماندگاری آب برای خوزستان در اولویت قرار دارد و همگرایی خوبی بین مسئولان استان ایجاد شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان اختصاص داده شد و پول آن در حال توزیع است. در حوزه کشاورزی ۵۰ هزار طرح طی یک سامانه‌ای به مسئولان ملی ارائه شده که در مجموع فقط ۲۷۰ مورد آن خاص خوزستان بود.

آیت‌الله جزایری بیان کرد: بی‌اطلاعی مردم خوزستان یکی دیگر از فجایع است که یک مشکل بزرگ و گردنه صعب‌العبور دارند که اصلاً از مجاری قانونی ماجراهای مختلف را مطلع نمی‌شوند؛ مثلاً پرونده سهام عدالت در کشور بسته شد ولی از شیلنگ آباد خبر رسید حتی یک نفر هم از این طرح بهره‌مند نشده است. در استان خوزستان با چنین مصائبی مثل ناآگاهی مردم مواجه هستیم؛ مردم استرس دارند از ارائه طرح و هیچ آگاهی هم ندارند که این اطلاع‌رسانی برعهده همه اقشار است که قوانین را برای مردم شرح بدهند؛ ما در تبریز و اصفهان هم حضور داشتیم ولی چنین مسائلی در این استان‌ها نبوده است.