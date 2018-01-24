به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره گزارش شهردار تهران درباره تخلفات شهردار قبلی اظهار کرد: پیش از اینکه درباره این موضوع صحبت کنم، باید بگویم از رسانه‌ها گله‌مندم، چون حرف‌هایم را تقطیع می‌کنند و صحبت‌هایم تحریف می‌شود.

وی با اشاره به یکی از مصادیق تحریف حرف‌هایش گفت: مثلاً چند وقت پیش یکی از رسانه‌ها به نقل از من گفته بود که من عنوان کردم با فرزندان مسئولان برخورد می‌کنم؛ در حالی که گفته بودم اگر فرزند هر فردی حتی مسئولان دچار خطا شود، با او برخورد می‌کنم؛ بین این دو حرف فاصله زیاد است.

وی با بیان اینکه من ۱۰ سال کار رسانه‌ای کردم، افزود: با توجه به حساسیت‌های موجود، تأکید می‌کنم رسانه‌ها صحبت‌های مسئولان را درست منتقل کنند.

وزیر کشور با اشاره به گزارش شهردار تهران درباره تخلفات نیز گفت: همان موقع به آقای نجفی هم گفتم طرح این مسائل در فضای عمومی اگر باعث خدشه به آبروی دیگران شود و افکار عمومی را نگران و مضطرب سازد، گناه نابخشودنی است.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: هرکس به هر میزان که تخلف کرده باشد، باید در حد تخلفاتش مجازات شود، اما این امر مستلزم کار حقوقی و قضایی است.

وی با بیان اینکه تخلفات باید بعد از پیگیری‌های حقوقی و قضایی اعلام شود، افزود: طرح این مسائل بدون رسیدگی قضایی، حتی اگر در قالب گزارش باشد، به هیچ وجه نباید عمومی شود.